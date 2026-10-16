48 giờ truy vết kẻ vung dao đâm gục đối thủ rồi ôm hung khí lẩn trốn tại Phú Thọ

Trước đó ngày 11/10, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị H. (SN 1975, trú tại xã Phùng Nguyên) về vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại thôn 4, xã Vạn Xuân.

Đối tượng Đỗ Văn Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái H. (SN 1988, trú tại xã Phùng Nguyên). Hậu quả, anh H. bị ba vết thương sâu tại vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã xác định được nơi đối tượng đang lẩn trốn, nhanh chóng tổ chức khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.