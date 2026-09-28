48 giờ giành giật sự sống cho người phụ nữ bị sét đánh giữa đêm giông

Bệnh nhân là chị T. (33 tuổi, ngụ Tây Ninh), trên đường đi làm về, khi trời mưa giông, một tia sét đánh thẳng xuống khiến chị ngã gục ngay xuống đường. May mắn được người dân phát hiện kịp thời, chị được đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, chẩn đoán bị xuất huyết não và lập tức chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện kích hoạt quy trình “Báo động đỏ toàn viện”, huy động các ê-kíp Cấp cứu, Can thiệp Tim mạch, Hồi sức tích cực, Liên chuyên khoa và Gây mê hồi sức phối hợp cứu chữa.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cùng nhiều tổn thương do sét đánh. Vùng cánh tay và vai phải bị bỏng độ I, II; vùng da dọc theo vị trí đeo dây chuyền cháy xém, cổ phải có vết thương dài khoảng 3 cm. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị xây xát ở môi, má và tai phải.

Bệnh nhân bị sét đánh được điều trị tích cực. (Ảnh: BVCC)

Sau khi đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa, tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi tình trạng thần kinh và chăm sóc các vết bỏng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng diễn biến phức tạp, xuất hiện lơ mơ, vật vã và kích thích mạnh. Trước nguy cơ diễn tiến nặng, ê-kíp lập tức chuyển chị đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực nhằm kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi nguy cơ xuất huyết não tiến triển, đồng thời phối hợp chăm sóc các tổn thương bỏng, mắt và màng nhĩ.

Sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, ý thức phục hồi, không còn vật vã, kích thích. Kết quả chụp CT sọ não không ghi nhận xuất huyết tiến triển thêm. Chị được chuyển đến chuyên khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi và chăm sóc phục hồi.

Theo ThS.BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, sét đánh có thể gây tổn thương nghiêm trọng ở nhiều cơ quan, đặc biệt là tim mạch, thần kinh và hệ hô hấp. Dòng điện cực lớn có thể khiến nạn nhân rối loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột, mất ý thức, tổn thương não hoặc ngừng thở.

“Ngoài ra, sét đánh còn gây bỏng da, tổn thương mắt và tai, thậm chí để lại di chứng lâu dài như suy giảm trí nhớ, đau thần kinh hoặc mất thính lực. Người đeo trang sức kim loại có thể bị bỏng tại vị trí tiếp xúc do kim loại nóng lên khi chịu tác động của dòng điện”, BS Vân nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi nghe tiếng sấm, không tiếp tục di chuyển qua đồng ruộng, bãi đất rộng hoặc những khu vực trống trải.

Khi trời mưa giông, cần tránh trú dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc những vị trí cao, cô lập. Người dân cũng không nên tụ tập đông người ngoài trời, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện khi ở trong nhà.

Nếu phát hiện người bị sét đánh, cần lập tức gọi cấp cứu, kiểm tra tình trạng ý thức và hô hấp của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi nếu có kỹ năng, trong khi chờ nhân viên y tế đến.

Người bị sét đánh cần được thăm khám và theo dõi y tế kịp thời, ngay cả khi đã tỉnh táo, bởi những tổn thương tim mạch và thần kinh có thể đe dọa tính mạng.