48 dân thường bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của IS ở Mali

Binh sỹ Mali tuần tra tại khu vực Gao. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Các vụ tấn công xảy ra tại ít nhất 5 địa điểm, khiến nhiều nhà cửa bị phóng hỏa, gia súc bị cướp và hàng trăm người phải sơ tán đến thị trấn Menaka. Một số nạn nhân thiệt mạng trong các đám cháy, những người khác bị bắn chết. Số thương vong hiện chưa được xác định chính xác.

Theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công ngày 18/10 dường như nhằm trả đũa chiến dịch trước đó của lực lượng thân chính phủ nhằm vào những người bị nghi cung cấp tin tình báo cho IS. Trong chiến dịch này, khoảng 12 người bị sát hại, nhiều nhà cửa bị đốt phá và tài sản bị cướp đoạt.

Tình hình an ninh tại Mali và khu vực Sahel tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ năm 2012, Mali phải đối phó với các nhóm ly khai Tuareg và các tổ chức vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Tháng 4/2026, nhóm Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), liên kết với al-Qaeda, cùng Mặt trận Giải phóng Azawad đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Mali, khiến Bộ trưởng Quốc phòng nước này thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, JNIM và nhánh IS tại khu vực Sahel (ISSP) cũng gia tăng giao tranh nhằm tranh giành ảnh hưởng. Tuần trước, ISSP tuyên bố tiêu diệt 400 tay súng JNIM sau khi đẩy lùi một cuộc phục kích tại Burkina Faso. Bạo lực giữa các nhóm vũ trang cực đoan, quân đội chính phủ và các lực lượng hỗ trợ tiếp tục làm trầm trọng thêm khủng hoảng an ninh, đe dọa dân thường tại khu vực biên giới Mali, Burkina Faso và Niger.