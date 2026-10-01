48 chuyến đi đặc biệt của những chiến sĩ công an xã ở Khánh Hòa

Công an xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, hơn một năm nay, đơn vị thực hiện chương trình thiện nguyện đầy nhân văn, bác ái với tên gọi "mỗi tuần một địa chỉ - mỗi tuần một chuyến đi". Nghĩa là, thông qua việc nắm bắt địa bàn, các chiến sĩ công an sẽ ghi nhận những hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn.

Sau đó, đơn vị lên kế hoạch mỗi tuần, vào thứ 7 hoặc chủ nhật, tổ chức một chuyến đi đến một địa chỉ của gia đình còn khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, để kịp thời động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, sự sẻ chia của các cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ dừng lại ở thăm hỏi mà đi kèm những phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày như mì tôm, gạo, dầu ăn…

Ông Nguyễn Thành Phú - Trưởng Công an xã Công Hải cho biết, chương trình mỗi tuần một địa chỉ - một chuyến đi được đơn vị bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 9/2025. Số lượng thành viên tham gia trong mỗi chuyến đi vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần là 3 đến 4 người.

Mỗi tuần, Công an xã Công Hải thực hiện một chuyến đi, đích đến là hộ dân khó khăn để trao quà hỗ trợ họ. Ảnh: Thành Phú.

Đến nay, chương trình đã thực hiện 48 chuyến đi đến 48 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm trải dài trên địa bàn xã để trao 48 phần quà với tổng trị giá 56 triệu đồng. Đồng thời, còn vận động xây dựng mới 1 căn nhà trị giá hơn 65 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn để an cư, vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều hộ dân xã Công Hải cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia ấm áp từ các cán bộ, chiến sĩ công an, qua đó thêm vững vàng vượt qua những thời điểm khó khăn của đời sống.

Cùng với trao quà, mỗi chuyến đi, cán bộ, chiến sĩ công an còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: Thành Phú.

Ông Phú chia sẻ thêm, trong mỗi chuyến đi, cán bộ, chiến sĩ công an còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con dân tộc thiểu số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thủ đoạn lợi dụng, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng được trang bị dễ nhớ, dễ hiểu để bà con biết và phòng ngừa.

"Đặc biệt, thông qua mỗi chuyến đi, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động giao tiếp với bà con bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Raglai (dân tộc chiếm số đông ở xã Công Hải) để lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cũng như ghi nhận những phản ánh liên quan đến cán bộ, chiến sĩ công an trong thi hành công vụ…", ông Phú nói.

Ông Nguyễn Thành Phú chia sẻ, thông qua những chuyến đi đặc biệt, người dân thêm tin yêu cán bộ, chiến sĩ công an. Ảnh: TP.

Theo lãnh đạo Công an xã Công Hải, chính việc kịp thời nắm bắt những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và chủ động hỗ trợ, giúp đỡ họ đã khiến bà con nhân dân tin yêu hơn cán bộ, chiến sĩ công an. Từ đó, người dân còn cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.