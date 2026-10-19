47 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đến dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026.

Số tác phẩm tham dự tăng hơn 16 lần so với năm 2025

Là hoạt động nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nâng cao sức đề kháng của toàn xã hội trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, góp phần bảo vệ thành công bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng nhân dân các cấp (2026-2031) và bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Đại hội toàn quốc các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước và đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi năm 2026 chứng kiến sự bứt phá vượt bậc về quy mô khi thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với năm 2025. Cuộc thi được phát động ngày 19/3/2026, thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong và ngoài Đảng bộ. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động hội viên gửi 5.000 tác phẩm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có gần 3.000 bài dự thi.

Một số tổ chức đảng có 100% đảng viên tham gia, như Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chi bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Chi bộ Hội Người mù Việt Nam. Cuộc thi còn có sự góp mặt của các tác giả khiếm thị, kiều bào và bạn bè quốc tế...

Trải qua 2 vòng chấm độc lập, Ban tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 47 tác phẩm để trao 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích; đồng thời, trao 8 Bằng khen tặng các đơn vị tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai Cuộc thi.

Trao giải A cho hai tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Sơn Hải

Trong đó có 2 giải A đã thuộc về các tác phẩm: "Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình", thể loại báo, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thảo Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Vũ Linh, thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống", thể loại tạp chí, của tác giả Phan Văn Lâm, thuộc Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Sơn Hải

Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi năm 2026. Ảnh: Sơn Hải

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Hải Trần

Chính luận phải trả lời những vấn đề Nhân dân quan tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đánh giá nhiều tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, bám sát thời sự.

Các tác phẩm đã gắn việc nhận diện, phản bác thông tin sai trái với xây dựng đồng thuận, đổi mới công tác dân vận và chăm lo đời sống Nhân dân. Những vấn đề về công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp, kiều bào và đối ngoại nhân dân cung cấp chất liệu thực tiễn cho người viết.

Theo ông Nguyễn Phi Long, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn trực tiếp với củng cố quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy lợi thế tập hợp, vận động quần chúng để giải thích, thuyết phục và lan tỏa thông tin đúng đắn. Cùng với đó là chủ động lắng nghe, phản ánh những vấn đề từ cơ sở.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

“Chính luận chỉ có sức sống khi có lập luận vững chắc, chứng cứ xác thực và trả lời được những điều Nhân dân quan tâm”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Phi Long đề nghị chất lượng tác phẩm cần tiếp tục được nâng lên ở khả năng phát hiện vấn đề, độ xác thực của chứng cứ và sức thuyết phục.

Về lựa chọn đề tài, ông yêu cầu bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng Đảng, phát huy dân chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ông khuyến khích tác phẩm có khảo sát, số liệu được kiểm chứng và kiến nghị khả thi. Khi phản bác thông tin sai trái, người viết phải chỉ rõ luận điểm sai, đưa ra chứng cứ bác bỏ và cách hiểu đúng.

“Cần phân biệt quan điểm xuyên tạc, thù địch với ý kiến góp ý có thiện chí và những băn khoăn cần được giải thích, đối thoại”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Ông đề nghị các tổ chức khai thác chất liệu từ giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận và kiến nghị của Nhân dân. Tác phẩm cần làm rõ những mô hình giải quyết hiệu quả vấn đề dân sinh, đồng thời thẳng thắn phân tích bất cập và đề xuất giải pháp. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với phục vụ Nhân dân, lấy kết quả thực tiễn để củng cố sức thuyết phục của lý luận.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Phi Long phát động cuộc thi năm 2027 trong toàn Đảng bộ và hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, với 5 nhiệm vụ trọng tâm, từ trách nhiệm tổ chức, chất lượng nội dung đến bồi dưỡng tác giả và sử dụng tác phẩm.

Các cấp ủy được yêu cầu đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ. Mục tiêu là 100% tổ chức đảng trực thuộc có tác phẩm dự thi cấp Đảng bộ. Mặt trận và các đoàn thể cần chủ động tạo nguồn tác giả, tổ chức góp ý, lựa chọn bài có chất lượng.

Ban tổ chức trao 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích và tặng bằng khen cho 8 tập thể. Ảnh: Hải Trần

Ban Chỉ đạo 35 các cấp có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng cộng tác viên; phát huy đội ngũ tác giả đoạt giải, cán bộ nghiên cứu, nhà báo và văn nghệ sĩ. Lực lượng trẻ, người khuyết tật, kiều bào và bạn bè quốc tế cần được tạo điều kiện tham gia. Hình thức thể hiện phải phù hợp từng nhóm công chúng.

Ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu việc sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải tuân thủ thể lệ. Người viết phải kiểm chứng thông tin, bảo đảm quyền tác giả và chịu trách nhiệm về tác phẩm. Việc sao chép, sử dụng chứng cứ thiếu xác thực không được chấp nhận.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy được giao tham mưu kế hoạch, hướng dẫn chủ đề, nghiệp vụ và tiến độ; phối hợp hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn. Các khâu tiếp nhận, thẩm định, chấm thi phải khách quan, công bằng.

Sau cuộc thi, những tác phẩm có chất lượng cần được lựa chọn để đăng tải, biên tập thành tài liệu tuyên truyền, phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Các đơn vị đồng thời chia sẻ luận cứ, xây dựng nguồn tài liệu có thể tra cứu và sử dụng thường xuyên.

“Hiệu quả cuộc thi phải thể hiện ở khả năng nâng cao nhận thức, hỗ trợ cán bộ giải thích vấn đề và thuyết phục trong thực tiễn”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.