47 hộ dân thôn Thủ Độ hiến đất mở rộng đường nối xã đảo Minh Châu

Tuyến đường ngầm tràn kết nối xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ sang xã đảo Minh Châu, thành phố Hà Nội là mạch đường bộ duy nhất kết nối vùng bãi nổi giữa sông Hồng với đất liền. Suốt nhiều năm qua, con dốc dài 500m với lòng đường cũ chỉ rộng chừng 5m từng là nỗi ám ảnh trơn trượt vào mỗi mùa mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và hạn chế việc vận chuyển nông sản của nhân dân địa phương.

Tuyến đường ngầm tràn kết nối xã đảo Minh Châu với đất liền. Ảnh: PV

Nỗi bất an nơi chân dốc hiểm trở

Nằm ngay sát chân con dốc hiểm trở, ngôi nhà của gia đình bà Kiều Thị Thỉnh (thôn Thủ Độ, xã Vĩnh Phú) từng chứng kiến không ít khó khăn của người tham gia giao thông. Mỗi khi trời mưa, mặt dốc hẹp và trơn khiến những chuyến xe máy thồ hàng hay người dân qua lại thường xuyên bị trượt ngã, va chạm.

Thấu hiểu nỗi vất vả chung, khi chính quyền hai địa phương thống nhất chủ trương chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng, gia đình bà Thỉnh cùng các hộ dân có đất dọc tuyến đã bàn bạc, tự nguyện tháo dỡ bờ tường rào kiên cố, nhường trọn 50m2 đất của gia đình để mở rộng lối đi chung cho nhân dân đôi bờ.

Bà Kiều Thị Thỉnh chia sẻ: “Trước kia con đường này nhỏ hẹp, bà con đi lại rất khó khăn. Gia đình tôi cùng các hộ dân trong thôn Thủ Độ sẵn sàng hiến đất mở rộng đường rộng rãi để bà con Minh Châu đi lại thuận tiện, cùng nhau phát triển kinh tế”.

Cung đường mới dài được mở rộng gấp đôi, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Ảnh: PV

Làn sóng đồng thuận của 47 hộ dân vùng bãi

Với người nông dân vùng bãi bồi, từng tấc đất đều gắn liền với mồ hôi và sinh kế. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết về an toàn giao thông và giao thương kinh tế, toàn bộ 47 hộ dân của thôn Thủ Độ có đất dọc tuyến ngầm tràn đã thống nhất hiến hơn 400 m² đất, bàn giao trọn vẹn mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đón nhận nghĩa cử từ người dân xã bạn, bà con xã đảo Minh Châu không giấu nổi sự xúc động. Nhiều tiểu thương và người dân thường xuyên qua lại con dốc bày tỏ sự đồng lòng nhường đất của người dân thôn Thủ Độ cùng sự vào cuộc kịp thời của chính quyền hai địa phương đã giúp giải tỏa hoàn toàn nỗi bất an bấy lâu nay.

Sức mạnh từ tình làng nghĩa xóm lâu đời

Sự đồng thuận của 47 hộ dân thôn Thủ Độ có được chính là nhờ sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của ban chi ủy chi bộ thôn để lắng nghe tâm tư, tháo gỡ băn khoăn về tài sản trên đất. Việc đo đạc mốc giới được tiến hành công khai, minh bạch; đồng thời chính quyền xã Minh Châu kịp thời hỗ trợ giúp bà con tháo dỡ công trình an toàn.

Đồng chí Kiều Đức Hoa, Trưởng thôn Thủ Độ khẳng định, chính truyền thống đoàn kết láng giềng là yếu tố quyết định thành công của công tác dân vận: “Nhân dân thôn Thủ Độ và xã Minh Châu vốn có truyền thống gắn bó lâu đời. Hiểu được lợi ích chung của việc mở đường đối với việc đi lại và phát triển kinh tế, bà con đã sẵn sàng hiến một phần tài sản riêng để cùng chung tay làm con đường chung cho hai địa phương”.

Sự chủ động phối hợp giữa lãnh đạo hai xã Minh Châu - Vĩnh Phú và các thôn giáp ranh đã biến chủ trương thành hành động cụ thể. Theo UBND xã Minh Châu, tuyến đường mở rộng gấp đôi không chỉ đáp ứng năng lực lưu thông cho các xe tải trọng lớn ra vào xã đảo, mà còn mở ra không gian phát triển mới về thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái kết nối liên vùng.

Các phương tiện lưu thông thuận lợi, khơi thông mạch giao thương vùng bãi. Ảnh: PV

Nút thắt cổ chai hiểm trở ngày nào giờ đã nhường chỗ cho cung đường bê tông rộng rãi. Bề rộng mặt đường mở rộng gấp đôi, từ 5m lên 7m đến 13m tại các vị trí xung yếu. Các phương tiện cơ giới chở hàng hóa, nông sản và xe cộ của người dân nay lưu thông thuận lợi, an toàn. Con dốc ngầm tràn hôm nay không chỉ khơi thông dòng chảy kinh tế, mà còn trở thành biểu tượng đẹp đẽ của tình đoàn kết keo sơn đôi bờ sông Hồng - nơi lòng dân đã xóa nhòa mọi ranh giới hành chính.