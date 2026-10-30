467 sự kiện được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, tính đến ngày 29/10, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức. Các địa phương tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư.

Trong số các nhiệm vụ đang triển khai, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các hoạt động văn hóa trên môi trường số.

Tính đến 15 giờ ngày 25/10, cả 34 tỉnh, thành phố đã cập nhật tổng cộng 467 sự kiện. Đây là cơ sở để người dân tìm hiểu, theo dõi các chương trình hưởng ứng trên phạm vi cả nước.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ VH,TT&DL, công tác chuẩn bị được triển khai trên nhiều lĩnh vực, gồm mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 có triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; hoạt động điện ảnh, giới thiệu di sản, bảo tàng, phát triển văn hóa đọc và các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân.

Các đơn vị đang hoàn thiện lịch hoạt động, phương án tổ chức tại các thiết chế văn hóa trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy, công tác thông tin, tuyên truyền cần sử dụng thống nhất mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được gửi đến các đơn vị, bảo đảm nhận diện chung cho sự kiện.

Các cơ quan cũng cần phối hợp với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số cập nhật đầy đủ thông tin lên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, tăng cường kết nối và quảng bá các hoạt động đến đông đảo nhân dân.