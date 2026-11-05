460 đảng viên phường Vĩnh Tuy được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tặng hoa chúc mừng các cặp vợ chồng đảng viên cùng vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: PV

Theo các quyết định ngày 2-11-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đợt này, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy có 460 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 459 đồng chí được tặng và 1 đồng chí được truy tặng.

Cụ thể, có 1 đồng chí được tặng sớm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 24 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm; 8 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm; 27 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 13 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm; 370 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm và 16 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Chức vinh dự được tặng sớm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; đồng chí Nghiêm Xuân Đức được truy tặng sớm Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung khẳng định, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và toàn Đảng bộ phường.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Quang Trung cho biết, trong 10 tháng năm 2026, phường đã kết nạp 80 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; thu ngân sách đạt 2.119 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 99,99% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng hai dự án đường Tam Trinh và đường Lĩnh Nam hoàn thành 100%, bàn giao trước tiến độ.

Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng văn minh, hiện đại.

Các đảng viên phường Vĩnh Tuy vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026. Ảnh: PV

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ thể hiện sự trân trọng, tri ân những đóng góp của các thế hệ đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chung sức xây dựng Đảng bộ phường Vĩnh Tuy ngày càng trong sạch, vững mạnh.