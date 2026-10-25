46 vận động viên tham gia Giải cờ tướng phường Tam Thanh mở rộng

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia giải

Tham gia giải có 46 vận động viên (VĐV) tiêu biểu của 12 CLB cờ tướng trên địa bàn tỉnh.

Các VĐV thi đấu nội dung cờ nhanh cá nhân theo thể thức thi đấu hệ Thụy Sĩ 6 ván + 1; mỗi ván có thời gian 15 phút theo Luật Cờ tướng Việt Nam.

Các kỳ thủ tham gia giải đấu

Tại giải, các kỳ thủ đã tập trung cao độ, vận dụng linh hoạt chiến thuật, tính toán từng nước đi để giành lợi thế. Những màn đấu trí đòi hỏi sự bình tĩnh, khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh của các kỳ thủ đã tạo nên sự hấp dẫn của giải, góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các VĐV.

Kỳ thủ nhí tham gia giải đấu

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và giấy chứng nhận cho các VĐV xếp hạng từ 5 đến 16.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỳ thủ, góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả thi đấu, Ban tổ chức lựa chọn 5 VĐV có thứ hạng cao nhất tham gia Chương trình giao hữu cờ tướng quốc tế Lạng Sơn (Việt Nam) – Ninh Minh (Trung Quốc), dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/11/2026 tại Quảng Tây, Trung Quốc.