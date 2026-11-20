Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 dự kiến quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Riêng khu vực Đoàn Ngoại giao có 49 gian hàng, bên cạnh gian hàng Việt Nam là các gian hàng của các nước thành viên ASEAN.

Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, mỗi món ăn sẽ mang đến một câu chuyện về nguồn cội, phong tục và bản sắc của một dân tộc. Qua những cuộc gặp gỡ và giao lưu tại các gian hàng, người tham dự có dịp khám phá sự đa dạng văn hóa, tìm thấy những điểm tương đồng và vun đắp tình hữu nghị. Liên hoan gửi gắm hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và gắn kết với bạn bè quốc tế.

Liên hoan đã trở thành điểm hẹn ngoại giao văn hóa thường niên tại Hà Nội. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cùng phu nhân, phu quân, cán bộ ngoại giao và gia đình quảng bá văn hoá về đất nước của mình. Ảnh: BTC

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, Liên hoan đã trở thành điểm hẹn ngoại giao văn hóa thường niên tại Hà Nội. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cùng Phu nhân, Phu quân, cán bộ ngoại giao và gia đình mang đến liên hoan những món ăn, tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện về đất nước của mình.

Liên hoan cũng là dịp để các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản vật, truyền thống văn hóa và thế mạnh của mình đến cộng đồng quốc tế. Sự kết nối giữa các cơ quan đại diện nước ngoài và địa phương Việt Nam qua mỗi kỳ liên hoan góp phần mở rộng quan hệ giao lưu, tạo thêm cơ hội hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước.

Quầy ẩm thực Hàn Quốc tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2025. Ảnh: BTC

Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, liên hoan góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để người dân tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới. Sự tham gia của đoàn ngoại giao, các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp thể hiện vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, qua đó góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị” sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22/11/2026 tại Hà Nội. Ảnh: BNG

Liên hoan cũng lan tỏa tinh thần của sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững (2027–2036) do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9/2026. Thông qua các hoạt động giao lưu và thiện nguyện, Việt Nam cùng bạn bè quốc tế khẳng định vai trò của văn hóa trong việc kết nối con người, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng một cộng đồng nhân ái.

Thiện nguyện tiếp tục là một giá trị xuyên suốt của Liên hoan, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của Đoàn Ngoại giao dành cho Việt Nam. Năm 2024, số tiền ủng hộ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận đạt 886 triệu đồng. Năm 2025, liên hoan vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ khai mạc.

Năm nay, toàn bộ số tiền ủng hộ thiện nguyện sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và những người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục biến tình hữu nghị thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.