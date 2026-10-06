46 người có công tham gia điều dưỡng đợt 2

Đại biểu người có công tham gia gặp mặt trước đợt điều dưỡng tập trung đợt 2 năm 2026.

Đại biểu người có công tham gia đợt điều dưỡng đến từ phường Mường Thanh, phường Mường Lay và các xã: Thanh Nưa, Núa Ngam, Mường Nhà, Nà Tấu, Búng Lao, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Lạn. Đại biểu tham gia điều dưỡng là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công.

Tại buổi gặp mặt, Trung tâm Việc làm - Người có công phổ biến chế độ, nội quy và chương trình điều dưỡng. Đồng thời thông tin nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt, ăn nghỉ trong thời gian đại biểu lưu trú tại cơ sở.

Đợt điều dưỡng tổ chức trong 6 ngày. Ngoài thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, đại biểu tham gia nhiều hoạt động phù hợp với độ tuổi và thể trạng như tập luyện thể dục, ngâm tắm thuốc bắc, massage; nghe chuyên đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; thăm khám sức khỏe và giao lưu văn nghệ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà người có công tham gia điều dưỡng tập trung đợt 2 năm 2026.

Mức kinh phí điều dưỡng năm 2026 đối với mỗi đại biểu là 5.020.200 đồng/đợt. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.