46 dự án điện tái tạo chuyển tiếp chưa chốt giá với EVN, Bộ Công thương xin ý kiến 4 bộ

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lấy ý kiến đối với kiến nghị của các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió (điện tái tạo) chuyển tiếp. Tức là những dự án đã đầu tư, triển khai nhưng chưa hoàn thành trước hạn giá ưu đãi cố định (FIT) ưu đãi hết hiệu lực, với điện mặt trời là 1/1/2021 và điện gió 1/11/2021.

Hiện có 39 dự án với tổng công suất 2.283MW đã thỏa thuận được giá điện và ký chính thức hợp đồng mua bán điện với EVN. (Ảnh minh họa).

Hiện có 85 nhà máy hoặc phần nhà máy điện tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất hơn 4.734MW, trong đó có 77 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời.

Những dự án này phải đàm phán giá điện với EVN, nhưng không được vượt khung giá phát điện tại Quyết định 21, có hiệu lực từ ngày 7/1/2023. Giá trần điện mặt trời chuyển tiếp khoảng 1.185-1.508 đồng/kWh, điện gió 1.587-1.816 đồng/kWh, tùy loại hình.

Bộ Công thương cho biết, đến thời điểm tháng 9/2026, chỉ có 53 dự án, tổng công suất hơn 3.000MW đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện với EVN.

Trong số này, có 46 dự án đã vận hành thương mại với tổng công suất 2.386MW. Trong đó, 39 dự án với tổng công suất 2.283MW đã thỏa thuận được giá điện và ký chính thức hợp đồng mua bán điện với EVN; 7 dự án tổng công suất 102MW, đang được thanh toán theo giá tạm tính do chưa thỏa thuận được giá điện; 7 dự án còn lại với tổng công suất 494MW đã đàm phán giá điện với EVN nhưng chủ đầu tư đề nghị dừng đàm phán.

Ngoài ra, còn 32 dự án, tổng công suất hơn 1.700MW chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN.

Như vậy, gần 4 năm đàm phán, vẫn còn 46 dự án điện tái tạo chuyển tiếp chưa chốt giá với EVN, Bộ Công thương cho biết, đã nhận được văn bản kiến nghị của các nhà đầu tư này.

Theo văn bản kiến nghị, các dự án này đều đã hoặc sẽ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật sau ngày 1/11/2021 nên theo chủ đầu tư các dự án thì việc áp dụng khung giá theo Quyết định số 21 năm 2023 không còn phù hợp.

Các chủ đầu tư kiến nghị các dự án này cần được thực hiện ký kết lại giá điện theo khung giá do Bộ Công thương ban hành tại thời điểm ký lại thay vì phải áp dụng theo khung giá ban hành tại thời điểm năm 2023 để phản ánh được việc thực hiện dự án tại thời điểm hiện nay (năm 2026 trở đi) nhằm sớm đưa các dự án năng lượng tái tạo này vào vận hành và tránh gây lãng phí tài nguyên.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chuyển tiếp còn lại, sớm vào vận hành, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, Bộ Công thương đề nghị 4 bộ cho ý kiến về đề xuất của các nhà đầu tư.

Hiện khung giá phát điện đối với điện mặt trời, điện gió được xây dựng theo 3 miền Bắc, Trung và Nam. Năm 2025, giá trần điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc, Trung và Nam lần lượt là 1.383 đồng/kWh, 1.107 đồng/kWh và 1.012 đồng/kWh; điện mặt trời nổi lần lượt là 1.686 đồng/kWh, 1.336 đồng/kWh và 1.228 đồng/kWh. Đối với điện gió trên đất liền, giá trần lần lượt là 1.959 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.807 đồng/kWh tại miền Trung và 1.840 đồng/kWh tại miền Nam. Điện gió gần bờ có giá tối đa khoảng 1.987 đồng/kWh tại cả 3 miền. Mới đây, Bộ Công thương lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 09 năm 2025 về phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và nhập khẩu điện. Dự thảo đưa ra 2 phương án xác định giá điện cho điện mặt trời và điện gió, bao gồm: theo tỉnh hoặc theo phân vùng kinh tế - xã hội tại Quy hoạch tổng thể quốc gia từng thời kỳ.