46/46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất. Ảnh: H.H.

Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến nay, tất cả các ngân hàng thương mại (46/46) đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,5%/năm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chỉ đạo của NHNN.

Cụ thể nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến ở mức 0,5%/năm; nhóm NHTM cổ phần giảm phổ biến ở mức 0,5-0,7%/năm. Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các NHTM có cơ sở để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Về lãi suất huy động thực tế: Giai đoạn cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,4%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10/2026.

Về lãi suất cho vay thực tế: Lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân giai đoạn cuối tháng 10/2026 giảm khoảng 0,2-0,5%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10/2026.

Có hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi, với mức giảm lãi suất từ 1,5 đến 2%/năm.

Theo định hướng, thời gian tới, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, NHNN tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng: tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đối với điều hành lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất; có các biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho tổ chức tín dụng để góp phần giảm mặt bằng lãi suất.

Đáng chú ý vào ngày 3/11, NHNN chính thức công bố triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam kỳ hạn 6 tháng đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn VND tương đối dài hơi cho tổ chức tín dụng.

Sau nhiều lần thực hiện hoán đổi giữa ngoại tệ với đồng Việt Nam kỳ hạn 1 tuần- 2 tuần để hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn kể từ cuối năm 2025, đây sẽ là lần đầu NHNN triển khai nghiêp vụ này với kỳ hạn tương đối dài. Biện pháp này sẽ giúp hệ thống tổ chức tín dụng có nguồn vốn VND dồi dào hơn, góp phần giảm mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.