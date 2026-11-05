46/46 ngân hàng hạ lãi suất huy động, lãi vay giảm bao nhiêu?

Cụ thể, nhóm NHTM Nhà nước và NHTM 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến 0,5%/năm, trong khi nhóm NHTM cổ phần giảm phổ biến 0,5-0,7%/năm. Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các NHTM có cơ sở tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Thực tế, trong giai đoạn cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân đã giảm khoảng 0,4%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10/2026. Cùng thời điểm này, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân cũng giảm khoảng 0,2-0,5%/năm. Đáng chú ý, đã có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm.

Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, ngày 3/11/2026, NHNN đã công bố triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), nhằm hỗ trợ nguồn vốn VND tương đối dài hạn cho hệ thống.

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Trước đó, kể từ cuối năm 2025, NHNN đã nhiều lần thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với đồng Việt Nam kỳ hạn 1-2 tuần để hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn. Đây là lần đầu tiên NHNN triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài. Biện pháp này sẽ giúp hệ thống TCTD có nguồn vốn VND dồi dào hơn, góp phần giảm mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về định hướng thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, NHNN sẽ tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu CSTT và kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD. Đồng thời, cơ quan này sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp đồng bộ với các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường ngoại tệ.

Đối với công tác tín dụng, NHNN sẽ triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

NHNN cũng chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, các TCTD được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Về điều hành lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời có biện pháp xử lý đối với những đơn vị không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Song song đó, NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các TCTD, qua đó góp phần kéo giảm mặt bằng lãi suất chung.