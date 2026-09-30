453 sản phẩm tranh tài tại Hội thi thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2026

Hội thi góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề, thủ công mỹ nghệ Việt Nam với thị trường, du lịch và hoạt động xuất khẩu. Ảnh minh họa.

Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh, khuyến khích sức sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi và nhà thiết kế; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với thị trường, du lịch và xuất khẩu.

Sau nhiều ngày phát động, đến ngày 30/9, Ban tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả; miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.

Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm: gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; và nhóm khác gồm sừng, kim khí, hoa, tranh...

Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất tham gia hội thi năm nay là 81 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng, với sản phẩm thuộc nhóm thêu, dệt. Tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội, dự thi với sản phẩm tranh sơn dầu.

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa.

Theo Ban tổ chức, hội thi có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ dành cho tác giả cao tuổi, tác giả trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật...

Dự kiến, Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào 19 giờ ngày 8-10 tại Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.