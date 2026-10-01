451 vận động viên tranh tài tại Giải Billiards Carom Cúp VTV Nam Bộ 2026

VĐV tranh tài tại Giải Billiards Carom Cúp VTV Nam Bộ 2026.

Chiều 1/10, tại Nhà thi đấu Đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, Giải vô địch các Câu lạc bộ Billiards và Snooker quốc gia (nội dung Carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ năm 2026 và Giải vô địch Carom trẻ quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 451 vận động viên đến từ 13 đơn vị trên cả nước.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết Giải vô địch các Câu lạc bộ Billiards và Snooker quốc gia là một trong những giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức thường niên. Năm nay, giải lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Lâm Thanh Dũng, giải đấu không chỉ là cơ sở để tính điểm trên Bảng xếp hạng quốc gia và xét phong đẳng cấp vận động viên, mà còn tạo môi trường thi đấu, phát hiện và tuyển chọn những tài năng trẻ, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 1 đến 10/10, giải quy tụ 451 vận động viên của 13 đơn vị gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà TP Cần Thơ.

Các vận động viên tranh tài ở 4 bộ huy chương, gồm Carom 3 băng nam, Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nữ và Carom 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ dưới 22 tuổi.

Việc đồng thời tổ chức nội dung dành cho vận động viên trẻ tạo thêm cơ hội để các tay cơ trẻ được cọ xát với môi trường thi đấu đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định năng lực.

Đại biểu dự lễ khai mạc Giải Billiards Carom Cúp VTV Nam Bộ 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên. Những đường cơ kỹ thuật cùng các màn so tài quyết liệt đã tạo nên không khí sôi nổi tại Nhà thi đấu Đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ.

Giải diễn ra đến ngày 10/10, là dịp để các câu lạc bộ và vận động viên trong cả nước giao lưu, thi đấu, nâng cao chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào Billiards & Snooker phát triển tại khu vực ĐBSCL.