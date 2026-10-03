451 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards & Snooker quốc gia năm 2026
Là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, Giải Vô địch các CLB Billiards & Snooker quốc gia và Giải vô địch Carom trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 10-10 tại TP Cần Thơ quy tụ 451 VĐV đến từ 13 đơn vị trên cả nước (An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, TPHCM, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà Cần Thơ.
Tại giải, các VĐV tranh tài ở 4 bộ huy chương, gồm carom 3 băng nam, carom 1 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ dưới 22 tuổi.
Kết quả thi đấu tại giải sẽ là cơ sở tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia, xét phong đẳng cấp VĐV, đồng thời đánh giá năng lực chuyên môn và hiệu quả đào tạo của các đơn vị, địa phương.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/451-co-thu-tranh-tai-tai-giai-billiards-snooker-quoc-gia-nam-2026-post358852.html