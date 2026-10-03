451 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards & Snooker quốc gia năm 2026

Các cơ thủ tranh tài tại giải.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 4 bộ huy chương, gồm carom 3 băng nam, carom 1 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ dưới 22 tuổi.

Kết quả thi đấu tại giải sẽ là cơ sở tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia, xét phong đẳng cấp VĐV, đồng thời đánh giá năng lực chuyên môn và hiệu quả đào tạo của các đơn vị, địa phương.