450 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Bóng bàn các CLB quốc gia

Giải quy tụ 450 vận động viên và 60 huấn luyện viên đến từ 30 câu lạc bộ bóng bàn tiêu biểu trên toàn quốc.

Giải quy tụ 450 vận động viên và 60 huấn luyện viên đến từ 30 câu lạc bộ bóng bàn tiêu biểu trên toàn quốc. Vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả theo dõi, các trận đấu được xếp lịch thi đấu vào ba khung giờ cố định hằng ngày: 8 giờ, 14 giờ và 19 giờ.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, giải đấu là dịp để các câu lạc bộ bóng bàn gặp gỡ, giao lưu và cạnh tranh ở sân chơi cấp quốc gia. Việc đăng cai giải cũng là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người thân thiện, mến khách đến với du khách. Để giải đấu diễn ra thành công, ông Lê Hoàng Phú đề nghị, lực lượng trọng tài điều hành giải khách quan, công tâm, đúng luật; các vận động viên thi đấu cống hiến với tinh thần trung thực, đoàn kết và cao thượng.

Trận đấu vòng loại đồng đội nam và đồng đội nữ sau lễ khai mạc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết, Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm nay quy tụ số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Lứa tuổi của các vận động viên trải dài từ trẻ đến trên 70 tuổi. Sự hội tụ giữa dàn tay vợt đỉnh cao cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng tại giải hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu kịch tính, hấp dẫn để phục vụ người hâm mộ.

Giải đấu không chỉ giúp các tay vợt hàng đầu khẳng định bản lĩnh mà còn là cơ hội để các vận động viên thi đấu, giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam có thể theo dõi, đánh giá và lựa chọn những nhân tố triển vọng cho đội tuyển quốc gia. Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia được tổ chức nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện bóng bàn, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn tại các địa phương, từng bước hình thành hệ thống các câu lạc bộ bóng bàn chuyên nghiệp.

Trận đấu vòng loại đồng đội nam và đồng đội nữ sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đồng đội nam và đồng đội nữ đã diễn ra sôi nổi, kịch tính tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Theo kế hoạch, giải diễn ra đến hết ngày 29/10.