Trong hai ngày 17-18/11, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Ninh 2026 tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho 45 ý tưởng, dự án vượt qua vòng sơ khảo. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia và các nhóm tác giả.

Các tác giả, nhóm tác giả tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phúc Thương chúc mừng 45 tác phẩm xuất sắc, bao gồm 25 dự án và 20 ý tưởng trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu và bảo tồn di sản Kinh Bắc và kỳ vọng chương trình sẽ giúp các nhóm hoàn thiện dự án, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư để hiện thực hóa giải pháp công nghệ.

Các chuyên gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 3 nội dung cốt lõi: xây dựng mô hình kinh doanh; lập kế hoạch triển khai và phương án tài chính; kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và định giá doanh nghiệp. Các nhóm còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp khó khăn cho từng dự án cụ thể.

Hoạt động này thuộc chuỗi sự kiện Techfest Bắc Ninh 2026, nhằm hỗ trợ các nhóm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự án công nghệ, sẵn sàng cho vòng chung kết. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

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