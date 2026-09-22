45 tỉ đồng học bổng dành cho tân sinh viên Đại học Đông Á năm 2026

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Nam đánh giá Đại học Đông Á đã từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực của Đà Nẵng và khu vực.

Nhà trường chú trọng đa dạng hóa ngành đào tạo, gắn chương trình học với nhu cầu thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp. Hiện Đại học Đông Á có 779 doanh nghiệp đối tác trong nước và quốc tế; hơn 1.300 sinh viên các ngành đã và đang thực tập, làm việc tại nước ngoài.

Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, 4 chương trình đào tạo gồm Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn và Quản trị Kinh doanh được trao chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đây là dấu mốc trong quá trình bảo đảm, cải tiến chất lượng đào tạo và tăng cường hội nhập của nhà trường với hệ thống giáo dục đại học khu vực ASEAN.

Theo TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Đại học Đông Á, năm học 2026-2027, trường đón 3.800 tân sinh viên. Số lượng sinh viên từ các tỉnh, thành ngoài Đà Nẵng nhập học có xu hướng tăng qua các năm.

Đồng hành cùng tân sinh viên, nhà trường dành quỹ học bổng 45 tỉ đồng, gồm các suất học bổng tài năng, khuyến học và các chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong đó, 366 suất học bổng tài năng được trao cho sinh viên có kết quả đầu vào cao, gồm học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa, bán phần 50% và học bổng 30% học phí toàn khóa. Bên cạnh đó là hàng nghìn suất học bổng khuyến học dành cho tân sinh viên trong dịp nhập học.

Trao học bổng tài năng cho các sinh viên

Trao học bổng Nghị lực Nguyễn Minh Châu cho sinh viên

Nhà trường cũng trao học bổng Nghị lực Nguyễn Minh Châu trị giá 100% học phí toàn khóa cho một sinh viên ngành Công nghệ thông tin có hoàn cảnh khó khăn; 95 suất học bổng Cầu nối Việt - Nhật, tổng trị giá 1,3 tỉ đồng; cùng 37 suất học bổng phát triển tài năng cho sinh viên các ngành Y khoa, Luật và Marketing.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trao 20 suất học bổng, tổng trị giá 100 triệu đồng; đối tác Agribank trao gói học bổng đồng hành trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên có thành tích nổi bật.

Theo Đại học Đông Á, hơn 72% sinh viên có việc làm ngay trước khi tốt nghiệp và tỷ lệ này đạt hơn 91% sau một năm. Ngày hội việc làm tổ chức tháng 4 vừa qua đã kết nối 230 doanh nghiệp với hơn 41.600 vị trí việc làm dành cho sinh viên.

Cũng tại lễ khai giảng, Đại học Đông Á và Công ty Honda Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, thực hành và tuyển dụng, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngành Ô tô và Cơ điện tử.

Theo thỏa thuận, mỗi năm Honda Việt Nam dự kiến tiếp nhận khoảng 200 sinh viên hai ngành này thực tập hưởng lương từ 3-6 tháng. Sinh viên được tham quan nhà máy, đại lý ô tô và tham gia các chương trình trao đổi kỹ thuật với chuyên gia doanh nghiệp.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đông Á và Công ty Honda Việt Nam

Honda Việt Nam cũng trao tặng một xe ô tô Honda CR-V làm thiết bị thực hành phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Ô tô. Đến nay, 288 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và Cơ điện tử của Đại học Đông Á đã tham gia thực tập hưởng lương tại VAP Hưng Yên, đơn vị thuộc Honda Việt Nam.

Sau lễ khai giảng, tân sinh viên K26 tham gia các chuyên đề về phương pháp học đại học trong thời đại số, kỹ năng kết nối và hội nhập, trước khi hòa mình vào chương trình nghệ thuật chào đón tân sinh viên diễn ra vào tối cùng ngày.