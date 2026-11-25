Thầy, cô tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ngày 25/11, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026.

Hội giảng năm nay có sự tham gia của 45 nhà giáo đến từ 16 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 6 trường cao đẳng và 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai Đặng Văn Phụng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai Đặng Văn Phụng cho biết, hội giảng không chỉ là hoạt động tôn vinh nhà giáo mà còn là dịp cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW vào thực tiễn giảng dạy. Qua đó, tạo diễn đàn để nhà giáo trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Theo ông Phụng, yêu cầu đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay không chỉ đào tạo đủ số lượng lao động mà quan trọng hơn là hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với công nghệ mới và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Vì vậy, đổi mới giáo dục nghề nghiệp phải bắt đầu từ đổi mới người thầy, từng bài giảng và cách tổ chức hoạt động học tập của người học.

Hội giảng năm nay có nhiều đổi mới trong tổ chức và đánh giá. Ban Tổ chức thành lập 6 Tiểu ban Giám khảo theo nhóm ngành, nghề, hoạt động độc lập, phù hợp với đặc thù chuyên môn. Trong cùng một tiểu ban có nhà giáo giảng dạy ở nhiều trình độ, từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng. Nội dung đánh giá cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác thiết bị và công nghệ hiện đại trong giảng dạy.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị các nhà giáo phát huy năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và tinh thần sáng tạo; mỗi bài giảng cần gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng công nghệ phù hợp và lấy hiệu quả tiếp thu của người học làm thước đo. Hội đồng Giám khảo thực hiện đánh giá khách quan, công tâm, tôn trọng đặc thù từng ngành, nghề và trình độ đào tạo. Đồng thời góp ý thực chất để nhà giáo tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Các đại biểu tham dự khai mạc.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hội giảng được xem là dịp đánh giá năng lực đội ngũ, phát hiện và nhân rộng những điển hình, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Những sáng kiến, cách làm từ hội giảng cần tiếp tục được vận dụng vào hoạt động đào tạo thường xuyên.

Thông qua hội giảng, ngành Giáo dục và Đào tạo hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, tạo cơ hội để nhà giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Kết quả hội giảng cũng là cơ sở lựa chọn những nhà giáo tiêu biểu tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.