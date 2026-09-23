45 ngày đêm quyết liệt làm sạch ma túy tại Đà Nẵng

Từ ngày 5/8 đến 20/9/2026, Công an TP Đà Nẵng triển khai Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Tổng rà soát xuyên ngày, xuyên đêm

Đây không chỉ là một đợt cao điểm đấu tranh, đây còn là cuộc tổng rà soát quy mô lớn nhằm nhận diện nguy cơ, siết chặt quản lý từ cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng sót, lọt đối tượng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028.

Đó là, rạng sáng 5/8 ở thành phố bên sông Hàn, các tổ công tác của Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt xuất quân. Từ khu dân cư, chung cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đến bến xe, chợ đầu mối, những khu vực tập trung đông người lao động..., các mũi công tác đồng loạt triển khai rà soát, kiểm tra, nhận diện những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Các tổ công tác Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân, tổng rà soát, kiểm tra các địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công tác xét nghiệm được triển khai đồng bộ, góp phần phát hiện 1.872 người dương tính với ma túy trong đợt cao điểm.

Ngay trong ngày đầu cao điểm, tại phường An Hải, 140 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng được huy động kiểm tra tại 5 block chung cư An Cư 5. Qua test nhanh 157 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính.

Tại phường Sơn Trà, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động kiểm tra khu vực Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang cùng 9 cơ sở lưu trú, nhà trọ. 135 trường hợp được test nhanh, phát hiện 9 trường hợp dương tính.

Ở phường Ngũ Hành Sơn, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm có nguy cơ. Chỉ trong ngày đầu, 210 trường hợp được test nhanh, qua đó phát hiện 14 trường hợp dương tính.

Không khí tổng rà soát tiếp tục được triển khai tại những địa bàn đặc thù. Rạng sáng 8/8, khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động tại chợ đầu mối Hòa Cường để kiểm tra người lao động, tài xế, tiểu thương. Tại Bến xe Trung tâm thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường An Khê kiểm tra, test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe. 22 lái xe và 3 phụ xe được kiểm tra đều có kết quả âm tính.

Điểm đáng chú ý của cao điểm không nằm ở một địa điểm đơn lẻ, mà ở sự đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố. Công an xã, phường trực tiếp bám địa bàn; các lực lượng nghiệp vụ cùng tham gia, hỗ trợ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò chủ trì, phối hợp rà soát người nghi sử dụng, người sử dụng trái phép chất ma túy, những người có liên quan và các điểm có nguy cơ hình thành phức tạp về ma túy.

Yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là rà soát toàn diện, phát hiện kịp thời, đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh và làm sạch địa bàn. Bởi vậy, mỗi cuộc kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc xác định một trường hợp dương tính. Phía sau kết quả xét nghiệm là quá trình xác minh, phân loại, quản lý, truy xét và đấu tranh để tìm ra nguồn cung, phương thức hoạt động, những mắt xích có liên quan.

Quyết liệt trên tuyến đấu tranh, giữ chặt địa bàn từ cơ sở

Khép lại 45 ngày đêm, với quyết tâm chính trị cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn. Toàn thành phố đã tổ chức xét nghiệm 56.040 đối tượng nghi vấn, phát hiện 1.872 người dương tính với ma túy.

Từ những kết quả phát hiện tại cơ sở, các lực lượng tiếp tục điều tra, truy xét, đấu tranh mở rộng, qua đó làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy; đưa 475 người đi cai nghiện tập trung. Đây là kết quả phát hiện số đối tượng và mở rộng phát hiện số vụ án liên quan đến ma túy cao nhất từ trước đến nay, cho thấy tính quyết liệt, đồng bộ và thực chất của đợt cao điểm.

Điểm nổi bật của đợt cao điểm là phương châm “đi từng nhà, rà từng người”, chủ động rà soát, đưa tất cả các trường hợp nghi vấn vào diện quản lý, tổ chức xét nghiệm, từ đó kịp thời phát hiện, phân loại, xử lý; từng bước khắc phục tình trạng sót, lọt đối tượng liên quan đến ma túy ngoài xã hội. Mỗi trường hợp được phát hiện không dừng lại ở việc xử lý người sử dụng, mà tiếp tục được xác minh, truy xét nguồn cung, làm rõ hành vi phạm tội, qua đó góp phần làm sạch địa bàn, phục vụ công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Trên tuyến đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, theo dõi, phân công lực lượng, phối hợp và hỗ trợ Công an các địa phương triển khai cao điểm; đồng thời chủ trì phát hiện, bắt giữ, điều tra mở rộng 21 vụ với 47 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó có những đường dây, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng ma túy rất lớn.

Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động cũng triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xét nghiệm chất ma túy, qua đó phát hiện, xử lý 20 đối tượng dương tính với chất ma túy, mỗi đơn vị phát hiện 10 trường hợp.

Khép lại 45 ngày đêm, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển trọng tâm từ “làm sạch” sang “giữ sạch”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy.

Từ cơ sở, nhiều Công an xã, phường đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác rà soát, phát hiện và xử lý. Những địa phương có kết quả phát hiện mới người sử dụng trái phép chất ma túy cao gồm Thanh Khê, Hải Vân, An Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường, An Khê, Tam Kỳ và Cẩm Lệ. Trong công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra mở rộng các vụ án ma túy, nổi bật là Thanh Khê, Sơn Trà, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn, An Hải, Hải Vân, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Tam Kỳ và Hải Châu.

Trong công tác đưa người đi cai nghiện tập trung, các địa phương có kết quả cao gồm Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Khánh, Điện Bàn Đông, Hòa Cường, Hải Vân, Tam Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn và An Hải

Xuyên suốt đợt cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, phường triển khai quyết liệt, hiệu quả cao điểm 45 ngày đêm; bám sát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tổ chức rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là những cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật công tác; tập trung cao độ, triển khai cao điểm 45 ngày đêm quyết liệt, thực chất, hiệu quả, góp phần chuyển hóa căn bản các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/1/2026 của UBND thành phố đã xác định lộ trình xây dựng 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chí không ma túy đến hết năm 2030. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí này. Đó là lý do 45 ngày đêm được nhìn nhận không phải như một chiến dịch khép kín trong khoảng thời gian từ 5/8 đến 20/9, mà là một bước quan trọng trong cả quá trình chuyển hóa địa bàn.

Vì thế, sau ngày 20/9 không chỉ là những con số của sự nỗ lực 45 ngày đêm. Đó còn là dữ liệu quản lý được cập nhật, những nguy cơ được nhận diện, những vụ việc được xử lý, những mô hình ở cơ sở được củng cố và trên hết là một phương thức tiếp cận ngày càng rõ nét: làm sạch phải đi cùng giữ sạch; đấu tranh phải đi cùng phòng ngừa; xử lý một vụ việc phải hướng tới ngăn chặn cả nguy cơ phía sau vụ việc.

Trong toàn bộ cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường được tổ chức phối hợp theo từng địa bàn, bảo đảm những phát hiện từ cơ sở không dừng lại ở một lần kiểm tra mà được tiếp tục xác minh, phân loại và xử lý theo chức năng. Đối với các địa bàn đã đạt tiêu chí không ma túy, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững kết quả, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh vi phạm.

Từ đô thị đến những vùng quê rộng dài, Đà Nẵng đang chuyển từ “làm sạch” sang “giữ sạch”, để mục tiêu thành phố không ma túy không chỉ là đích đến, mà trở thành trạng thái thường xuyên được giữ vững từ từng địa bàn, từng gia đình, từng khu dân cư.