45 học viên Lâm Đồng tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư

Ngày 25/10, Học viện Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 27 tại Lâm Đồng, công nhận tốt nghiệp cho 45 học viên.

Lãnh đạo Học viện Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng khen thưởng 5 học viên có thành tích khá trong học tập

Lớp khai giảng ngày 26/7/2025, tổ chức học vào thứ bảy và chủ nhật, với 51 học viên nhập học. Đến thời điểm tổng kết, lớp có 49 học viên.

Trong số 45 học viên được công nhận tốt nghiệp, có 20 người đạt loại Khá và 25 người đạt loại Trung bình khá. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đề nghị Giám đốc Học viện Tư pháp khen thưởng 5 học viên có thành tích trong học tập.

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 27 năm 2025 tại Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Học viện Tư pháp

Theo lãnh đạo Học viện Tư pháp, khóa học giúp học viên củng cố kiến thức lý luận, thực tiễn pháp luật, cập nhật các quy định mới về nghề luật sư, đồng thời hiểu rõ hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của luật sư đối với khách hàng, cộng đồng.

Học viên cũng được trang bị kiến thức về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và các kỹ năng cơ bản phục vụ hoạt động hành nghề.

Khóa học diễn ra trong bối cảnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, kéo theo những thay đổi về tổ chức và nhân sự. Dù vậy, các học viên vẫn duy trì tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực qua từng môn học, bài thi và hồ sơ thực hành, đồng thời đoàn kết, hỗ trợ nhau trong suốt khóa học.

Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng tập thể lớp đào tạo nghề luật sư khóa 27

Khóa học được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chương trình và quy chế đào tạo. Mặc dù có nhiều sự khác biệt về độ tuổi, tư duy và nền tảng kiến thức nhưng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học.

Theo lãnh đạo Học viện Tư pháp, đây là lớp đào tạo có tỷ lệ học viên đạt loại khá cao nhất từ trước đến nay và là lớp duy nhất không có học viên xếp loại Trung bình.

Lãnh đạo Học viện Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng mong muốn các học viên tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình đào tạo, vận dụng hiệu quả vào công việc và thực tiễn hành nghề.