45 dòng họ tại Điện Bàn cam kết nói không với ma túy

45 dòng họ trên địa bàn phường Điện Bàn cam kết "Dòng họ không ma túy".

Thông qua chương trình, báo cáo viên Công an phường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và dòng họ trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Đại diện 45 dòng họ trên địa bàn phường đã hưởng ứng mô hình và tham gia ký cam kết thực hiện các nội dung xây dựng "Dòng họ không ma túy". Các nội dung cam kết tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các thành viên chấp hành pháp luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm; tích cực phối hợp với Công an phường, Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố trong công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, các dòng họ cam kết quan tâm, động viên, hỗ trợ người nghiện ma túy tham gia cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện, không kỳ thị, xa lánh.