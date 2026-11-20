Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: media.quochoi.vn

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động triển khai các giải pháp từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 45.301 tỷ đồng.

Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh trên toàn quốc không ma túy.

Phấn đấu 100% băng nhóm tội phạm được phát hiện đều bị đấu tranh, triệt phá, làm tan rã; không để các đối tượng từng thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức tái lập, hình thành băng nhóm mới. Phấn đấu 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá…

Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 88% tổng số thụ lý. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Phấn đấu trên 90% dữ liệu về người phạm tội có quốc tịch Việt Nam được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và đối sánh, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại trong công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu áp dụng đối với 70% vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị chức năng.

Đối với các chỉ tiêu đến năm 2035, Chương trình tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm bền vững tội phạm, trong đó phấn đấu hằng năm giảm trên 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Hằng năm, tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý các đường dây, tổ chức, băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới, các vùng biển và hải đảo tăng trên 5%; tỷ lệ triệt phá, giải quyết dứt điểm các địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội tăng trên 5%; số lượng phối hợp đấu tranh các chuyên án, vụ án với lực lượng chức năng các nước có chung đường biên giới tăng trên 5%.

Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phấn đấu đạt trên 90% tổng số thụ lý. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm phấn đấu đạt trên 80%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng phấn đấu đạt trên 95%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phấn đấu đạt trên 95%. Tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%...

Phấn đấu 100% người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý có yêu cầu được tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý trong vụ án hình sự. Phấn đấu 100% yêu cầu hòa giải tại cơ sở của người dân trong phòng, chống tội phạm được thực hiện.

Phấn đấu 100% dữ liệu về người phạm tội có quốc tịch Việt Nam được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và đối sánh, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp, công nghệ hiện đại, tiên tiến vào trên 70% vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị chức năng.

Duy trì giám sát điện tử đối với 100% người chưa thành niên là bị can, bị cáo đủ điều kiện áp dụng biện pháp giám sát điện tử thay thế biện pháp tạm giam theo quy định của pháp luật. Thực hiện giám sát điện tử đối với 100% người chấp hành án hình sự tại cộng đồng đủ điều kiện áp dụng giám sát điện tử theo quy định của pháp luật.