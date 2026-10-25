45.000 khán giả Việt hòa giọng cùng BigBang trong đêm nhạc thanh xuân

45.000 khán giả Hà Nội hòa giọng trong đêm nhạc BigBang. (Ảnh: Dũng Sơn)

Ngay khi giai điệu Fantastic Baby vang lên lúc 19h40, sân vận động Mỹ Đình lập tức bùng nổ. Hàng chục nghìn người đồng loạt đứng dậy, giơ cao lightstick Bang Bong và hòa giọng cùng ba thành viên BigBang.

Đây là lần hội ngộ đáng chú ý của nhóm với người hâm mộ Việt Nam sau 14 năm. Ngay từ những tiết mục mở màn như Fantastic Baby, Hands Up và Tonight, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn giàu năng lượng.

Một trong những khoảnh khắc gây phấn khích nhất là màn đập đàn guitar của G-Dragon trong tiết mục Tonight, tái hiện hình ảnh từng gắn liền với ca khúc này. Giữa ánh sáng và pháo hoa, hàng nghìn điện thoại được giơ lên ghi lại khoảnh khắc, trong khi tiếng reo hò vang khắp khán đài.

Sau phần mở màn sôi động, nhóm đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc quen thuộc như Blue, Loser, If You, Bad Boy và Bae Bae. Đặc biệt, khi giai điệu piano của Haru Haru vang lên, hàng chục nghìn người lập tức hò reo và hát theo. Tiếp đó, Lies đưa người hâm mộ trở về năm 2007, thời điểm ca khúc trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nhóm.

Ở phần trình diễn cá nhân, mỗi thành viên mang đến màu sắc riêng. Daesung khuấy động sân khấu bằng những ca khúc sôi động cùng lối giao lưu hài hước. Taeyang chinh phục khán giả với vũ đạo điêu luyện và phong cách trình diễn cuốn hút qua Bad, Live Fast Die Slow và Ringa Linga. Trong khi đó, G-Dragon tạo không khí gần gũi khi thoải mái tương tác với người hâm mộ, đồng thời biểu diễn các ca khúc solo nổi tiếng như Power, Crooked và Crayon.

Sau các tiết mục cá nhân, BigBang trở lại sân khấu với đội hình ba thành viên, tiếp tục trình diễn Stupid Liar, Bang Bang Bang, Sober và We Like 2 Party. Những giai điệu sôi động một lần nữa khiến khán giả đứng dậy, hát và nhảy theo.

Khi nhóm lùi vào hậu trường sau ca khúc Home Sweet Home, người hâm mộ vẫn đồng thanh hát Haru Haru và liên tục hô vang “One more time” (Một lần nữa). Đáp lại tình cảm ấy, ba thành viên trở lại sân khấu, biểu diễn Last Farewell và Feeling.

Sau hơn hai tiếng, đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Still Life. G-Dragon, Taeyang và Daesung vừa hát vừa tiến về phía khán giả. Trước khi rời sân khấu, cả ba cùng quỳ gối cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

Không khí cuồng nhiệt cũng lan ra ngoài sân vận động, nơi nhiều người không có vé vẫn nán lại hát và nhảy theo những ca khúc quen thuộc. Sau đêm diễn đầu tiên giàu cảm xúc, người hâm mộ tiếp tục chờ đón màn hội ngộ với BigBang trong chương trình tối nay 25/10 tại Mỹ Đình.

(theo Ngôi sao)