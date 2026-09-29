449 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức Họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, sau 23 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Kiên định ba giá trị “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”, Chương trình góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Việt, đưa sản phẩm và trí tuệ Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Bộ Công Thương

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia. Tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% năm 2020 lên 50% năm 2026.

Qua kỳ xét chọn thứ 10, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy giá trị, uy tín thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn tới những thành công mới.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường gắn kết với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế, qua đó lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, tập trung vào quản trị, bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường. Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) báo cáo kết quả kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh: Bộ Công Thương

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10, điểm mới nổi bật là trọng số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này thể hiện rõ định hướng của chương trình trong giai đoạn mới: việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà ngày càng gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Bộ Công Thương, việc xét chọn đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của Chương trình.

Trên cơ sở kết quả xét chọn, ngày 29 tháng 8 năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Ảnh Bộ Công Thương.

Kết quả Kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn tới xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu; đầu tư cho chất lượng sản phẩm, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghệ số, viễn thông, tài chính – ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là một giải thưởng. Thông qua Hệ thống tiêu chí của Chương trình, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp và trên thị trường trong nước, quốc tế.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.