440 vận động viên tham gia Giải cầu lông các nhóm tuổi phường Ba Ngòi mở rộng

Trong hai ngày 26 và 27-9, tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa (phường Cam Linh), UBND phường Ba Ngòi tổ chức Giải cầu lông các nhóm tuổi phường Ba Ngòi mở rộng tranh Cúp Kim Khoa năm 2026.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ, đơn vị tham gia giải.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành với giải đấu.

Giải thu hút 440 vận động viên (VĐV) đến từ 28 câu lạc bộ, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành trong cả nước. Các VĐV được chia thành 7 nhóm tuổi, thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, tranh tổng cộng 21 bộ huy chương. Tổng trị giá giải thưởng 200 triệu đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở nội dung đơn nữ U12.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở nội dung đơn nam U12.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở nội dung đôi nam nữ U15.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở nội dung đơn nữ U15.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và tổ chức giao lưu giữa các VĐV cầu lông địa phương với các VĐV có thành tích cao.

Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026); tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, địa phương và những người yêu thích bộ môn cầu lông.