44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại Miss Charm 2026 diễn ra tại Việt Nam. Ảnh chụp chiều 20.11

Chiều 20.11, tại TP.HCM, cuộc thi Miss Charm 2026 chính thức khởi động với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa).

Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc của các đại diện hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho Miss Charm mùa thứ tư.

Trong đó, khu vực châu Á và châu Đại Dương có 15 thí sinh, gồm Charlotte Yeung, Krysta Heath (Australia), Health Sar Leaphy (Campuchia), Gao Mingxi (Trung Quốc), Tejaswini Shrivastava (Ấn Độ), Gisela Belicia Alma Thesalonica (Indonesia), Lena Takeuchi (Nhật Bản), Balroop Kaur Aujla (Malaysia);

Bayarchimeg Tsegmid (Mông Cổ), Hollie Lintott (New Zealand), Apriel Smith (Philippines), Andrea Roshni Singh (Singapore), Bianca Del Buon Tromboni (Sri Lanka), Helena Sarakan (Thái Lan) và đại diện Việt Nam Nguyễn Ngọc Trà My.

Các người đẹp trong màn hô tên

Châu Mỹ có 13 đại diện đến từ Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Mỹ và Venezuela.

Châu Âu góp mặt 9 thí sinh đến từ Belarus, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Trong khi đó, châu Phi có 7 đại diện đến từ Angola, Namibia, Nigeria, Nam Phi, Tanzania và Zambia.

Các nhan sắc quốc tế cùng hội tụ tại Việt Nam

Bước sang mùa giải thứ tư, Miss Charm tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành cuộc thi sắc đẹp gắn với văn hóa, du lịch và giáo dục. Với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity”, cuộc thi đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc riêng của mỗi quốc gia, đồng thời khuyến khích sự giao lưu, thấu hiểu giữa các nền văn hóa.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Ngọc Trà My

Theo kế hoạch, sau họp báo và tiệc chào mừng (Official Miss Charm 2026 Press Conference & Welcome Party), 44 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương.

Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng góc nhìn gần gũi, sinh động từ chính những người tham gia cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - người sáng lập và điều hành Miss Charm phát biểu

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh sẽ tham gia những lớp huấn luyện chuyên sâu nhằm hoàn thiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước khi bước vào các vòng thi quan trọng.

Đêm Bán kết (Preliminary Competition) dự kiến diễn ra ngày 2.12, là dịp để các ứng viên thể hiện khả năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu. Đêm Chung kết (Grand Finale) được lên kế hoạch tổ chức vào tối 5.12.2026, tìm ra chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện Miss Charm. Ngày 6.12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình kéo dài khoảng ba tuần.

Được sáng lập và điều hành bởi bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt khởi xướng, hướng đến việc kết hợp các yếu tố nhan sắc, tri thức, văn hóa và quảng bá du lịch.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào ngoại hình, cuộc thi đặt ra yêu cầu về khả năng giao tiếp, tư duy và đại diện văn hóa của các thí sinh. Mỗi người đẹp không chỉ mang đến hình ảnh cá nhân mà còn có cơ hội trở thành cầu nối giới thiệu đất nước, con người và những giá trị truyền thống của quê hương mình.

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại Việt Nam, Miss Charm tạo điều kiện để thí sinh tiếp nhận những góc nhìn mới về các nền văn hóa

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại Việt Nam, Miss Charm cũng tạo điều kiện để thí sinh tiếp nhận những góc nhìn mới về các nền văn hóa, từ đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự khác biệt và kết nối quốc tế.

Với sự góp mặt của 44 đại diện, Miss Charm 2026 được kỳ vọng mang đến một mùa giải đa sắc màu, nơi các ứng viên cạnh tranh về nhan sắc, kỹ năng và bản lĩnh.