435 tỷ đồng xây dựng cảng đường thủy Yên Bình ở Thái Nguyên

Phối cảnh Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được khởi công ngày 29/10. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được xây dựng tại khu Mom Kiệu thuộc phường Trung Thành với tổng diện tích 24,92ha, trong đó diện tích mặt nước trên sông Cầu là 10,05ha, diện tích trên cạn là 14,87ha; công suất bốc, xếp, lưu chuyển từ 3,8 triệu đến 4,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long cho biết, Khu cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được thiết kế xây dựng âu tàu, hạ tầng kiên cố, bền vững, bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Cầu, nhất là vào mùa lũ, tàu có tải trọng hàng nghìn tấn vào, ra cảng an toàn, thuận lợi.

Chủ đầu tư cam kết, khu cảng tiếp nhận tàu, bến lưu chuyển hàng hóa, các thiết bị bốc, xếp được đầu tư, lắp đặt đồng bộ, hiện đại, sử dụng năng lượng xanh, thân thiện môi trường, vận hành đúng tiến độ đề ra.

Giao thông đường bộ khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên với Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được kết nối, quy hoạch đồng bộ nhằm lưu chuyển hàng hóa thuận lợi, nhất là nguyên, vật liệu có trọng lượng lớn, cồng kềnh, như quặng các loại, than, phôi, sắt thép, vật liệu xây dựng, nguyên liệu gỗ…

Khi khu bến cảng này đi vào hoạt động, cùng với cảng Đa Phúc trên sông Công sẽ góp phần khai thông vận tải đường thủy có lợi thế vận tải lượng hàng hóa lớn, giá rẻ giữa Thái Nguyên với các cảng dọc sông Cầu, sông Thương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, ra biển và ngược lại.