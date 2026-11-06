430 đảng viên phường Việt Hưng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Đợt này, Đảng bộ phường Việt Hưng có 430 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trân trọng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, giá trị của tấm Huy hiệu không chỉ được thể hiện qua số năm tuổi Đảng, mà còn ở việc sau nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên vẫn giữ vững niềm tin, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và nhận được sự tin yêu, kính trọng của đồng chí, gia đình và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Hưng Lê Đức Toàn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí Đường Hoài Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, phường Việt Hưng đã hoàn thành và vượt 11/12 chỉ tiêu pháp lệnh thành phố giao; thu ngân sách đạt 188,81% dự toán năm. Đảng bộ phường kết nạp được 97 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; quản lý đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đồng chí Đường Hoài Nam khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Việt Hưng Đinh Thị Bích Nguyệt trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đường Hoài Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đảng viên lão thành, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí. Cùng với đó, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.