430 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội được tập huấn cứu nạn dưới nước

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chủ trì khai mạc.

Theo kế hoạch, Công an thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn từ ngày 21 đến 25-9. Tham gia tập huấn là 430 cán bộ, chiến sĩ nòng cốt tại các đơn vị thuộc Công an thành phố. Học viên phải bảo đảm sức khỏe và có khả năng bơi tự do tối thiểu 100m.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, mưa bão, ngập úng và các sự cố, tai nạn trên sông, hồ, việc trang bị kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ là yêu cầu cần thiết. Trong nhiều tình huống khẩn cấp, lực lượng Công an là một trong những lực lượng có mặt sớm tại hiện trường, trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, sơ cấp cứu và hỗ trợ người dân.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu quá trình tập luyện phải bảo đảm an toàn; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nguyên tắc, thuần thục kỹ năng và biết vận dụng phù hợp với từng tình huống, nhất là khi cứu người trong điều kiện dòng nước chảy, thời tiết bất lợi hoặc môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ngay sau lễ khai mạc, Đại úy Lê Văn Biển, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các học viên kiến thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách tiếp cận người gặp nạn; xử lý tình huống nạn nhân hoảng loạn, ôm, giữ người cứu; kỹ thuật dìu nạn nhân vào bờ và các nguyên tắc bảo đảm an toàn cho người tham gia cứu hộ.

Học viên cũng được hướng dẫn sơ cứu sau khi đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra ý thức, hô hấp, đánh giá tình trạng và lựa chọn biện pháp sơ cứu phù hợp. Các trường hợp nạn nhân còn tỉnh, bất tỉnh nhưng còn thở hoặc bất tỉnh, không thở bình thường được phân tích để cán bộ, chiến sĩ nắm rõ cách xử trí.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia Lớp tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn trong CATP Hà Nội năm 2026. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trong những buổi tiếp theo, học viên sẽ thực hành kỹ thuật bơi, lấy hơi, các phương pháp cứu hộ, cứu nạn và sơ, cấp cứu người bị đuối nước.

Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ là lực lượng nòng cốt tiếp tục hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng tại đơn vị, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, sự cố và tai nạn trên môi trường nước.