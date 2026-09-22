430.000 phim ngắn trong 8 tháng, Trung Quốc siết quản lý nội dung AI

Phim ngắn AI đang phát triển nhanh tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: AI

Hơn 90% phim ngắn có ứng dụng AI

Tại cuộc họp báo hôm 17.9 do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, ông Vương Hiểu Lương, Vụ trưởng Vụ Quản lý Chương trình Nghe nhìn Trực tuyến thuộc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước có 430.000 phim ngắn lên sóng, bằng 13 lần tổng số phim ngắn của cả năm 2025. Trong đó, phim ngắn có ứng dụng AI chiếm hơn 90%.

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo, số người dùng phim ngắn tại Trung Quốc đã vượt 800 triệu, trong khi quy mô thị trường năm 2025 vượt 100 tỉ NDT.

Việc AI được ứng dụng rộng rãi trong sáng tác phim ngắn giúp mở rộng khả năng thể hiện, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề mới liên quan đến chất lượng nội dung và bảo vệ quyền, lợi ích của các chủ thể liên quan.

Theo ông Vương Hiểu Lương, quan điểm quản lý là vừa khuyến khích đổi mới, vừa giữ giới hạn cần thiết. AI được xem là công cụ hỗ trợ sáng tạo, trong khi con người vẫn là chủ thể sáng tạo chính.

Phim ngắn AI phải gắn nhãn

Việc nhận diện nội dung AI là một trong những yêu cầu mới được đưa trực tiếp vào quy định quản lý phim ngắn của Trung Quốc.

Theo “Biện pháp quản lý phát triển phim ngắn” do Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc ban hành có hiệu lực từ ngày 1.9.2026, đối với phim ngắn được tạo hoặc sản xuất bằng công nghệ AI, đơn vị sản xuất và đơn vị phát sóng phải tuân thủ các quy định liên quan của Trung Quốc, đồng thời gắn nhãn nhận diện tại vị trí rõ ràng trong từng tập phim.

Quy định này đưa yêu cầu nhận diện AI trở thành một bộ phận của quá trình sản xuất và phát hành phim ngắn, thay vì chỉ phụ thuộc vào việc người đăng có tự nguyện thông báo với khán giả hay không.

Bên cạnh đó, nhà quản lý yêu cầu các nền tảng kiểm soát việc sử dụng hình ảnh và giọng nói. Tại cuộc họp báo, ông Vương Hiểu Lương nhấn mạnh các nền tảng cần tuân thủ nghiêm các giới hạn về quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và thực hiện kiểm soát trong toàn bộ quá trình.

Nền tảng chịu trách nhiệm lớn hơn

Một điểm đáng chú ý trong chính sách mới là trách nhiệm của nền tảng phát sóng.

Theo quy định, các đơn vị phát sóng không được cung cấp dịch vụ cho những phim ngắn vi phạm; khi phát hiện vi phạm, phải áp dụng các biện pháp như dừng phát sóng, ngắt liên kết, gỡ nội dung hoặc dừng cung cấp dịch vụ.

Các đơn vị phát sóng định kỳ kiểm tra, đánh giá và xác minh cơ chế, nguyên lý thuật toán, mô hình, dữ liệu và kết quả ứng dụng, đồng thời ưu tiên đề xuất các phim ngắn chất lượng cao. Các nền tảng không được sử dụng mô hình thuật toán nhằm dẫn dụ người dùng nghiện nội dung hoặc tiêu dùng quá mức.

Đồng thời, nền tảng phải thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy định của các đơn vị cung cấp nội dung và đơn vị quảng bá. Căn cứ vào các chỉ số như số lượng nội dung, số người dùng và lưu lượng truy cập hằng ngày, nền tảng phải xây dựng cơ chế quản lý theo cấp độ và cơ chế loại khỏi hệ thống đối với các nội dung không đáp ứng yêu cầu.

Việc tăng cường quản lý diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Trung Quốc đã triển khai các đợt xử lý nội dung vi phạm trên quy mô lớn.

Từ đầu năm 2026, Trung Quốc đã tập trung xử lý các nội dung độc hại, thô tục, không phù hợp với trẻ em và vi phạm bản quyền. Các nền tảng đã gỡ 68.000 phim ngắn vi phạm và xử lý hơn 1.200 tài khoản. Hơn 90% nội dung bị xử lý trong đợt này có nguồn gốc từ phim ngắn được tạo bằng AI.