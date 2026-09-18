43 tuổi tình cờ phát hiện ung thư vú, phẫu thuật cắt tuyến vú và tái tạo

Phẫu thuật nội soi một lỗ, tái tạo vú ngay trong ca mổ

Bệnh nhân N.T.S., nữ, 43 tuổi, được chẩn đoán ung thư vú trái sau một lần đi khám sức khỏe. Qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tổn thương tại vú trái kích thước khoảng 2 cm, mật độ chắc. Hạch nách trái cũng được đánh giá và chẩn đoán ung thư.

Kết quả xét nghiệm tế bào học hạch nách ghi nhận di căn carcinoma. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ do PGS.TS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú kiêm Trưởng Tiểu ban Vú, Bệnh viện K, phụ trách chuyên môn, cùng ê-kíp BSCKII Đỗ Đình Lộc, Phó Trưởng khoa Ngoại Vú và ThS. Đào Thanh Bình thực hiện.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi một lỗ cắt tuyến vú trái, bảo tồn núm vú và tái tạo tuyến vú bằng túi độn ngay trong cùng cuộc mổ. Bên vú phải cũng được nâng nhằm tạo sự cân đối về hình thể hai bên.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Lê Hồng Quang cho biết, kỹ thuật nội soi một lỗ cắt tuyến vú là phương pháp ít xâm lấn. Toàn bộ quá trình bóc tách và loại bỏ mô tuyến được thực hiện qua một đường rạch nhỏ, thường tại vùng nách hoặc đường nách trước.

Hệ thống cổng đơn và camera nội soi giúp phẫu thuật viên quan sát khoang bóc tách, qua đó có thể bảo tồn da và phức hợp núm - quầng vú khi điều kiện bệnh lý cho phép. Sau khi cắt tuyến vú, túi độn được đặt ngay trong cùng cuộc phẫu thuật.

Phụ nữ còn trẻ chớ chủ quan

PGS.TS Lê Hồng Quang cảnh báo, ung thư vú không chỉ là vấn đề của phụ nữ lớn tuổi. Bệnh có thể xuất hiện ở phụ nữ ngoài 25, 30 tuổi, khi vẫn đang trong độ tuổi lao động, chăm sóc gia đình và theo đuổi nhiều kế hoạch trong cuộc sống.

Với phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40, chẩn đoán ung thư vú có thể kéo theo những lo lắng về sức khỏe, hình thể, tâm lý và cuộc sống sau điều trị. Vì vậy, điều trị hiện nay không chỉ hướng tới loại bỏ tổn thương mà còn quan tâm đến tái tạo hình thể phù hợp.

Bác sĩ thăm hỏi và tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh viện K khuyến cáo phụ nữ chủ động quan tâm sức khỏe tuyến vú, thăm khám và tầm soát phù hợp, đặc biệt khi phát hiện bất thường tại vú. Phát hiện sớm giúp người bệnh có thêm cơ hội lựa chọn phương án điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ cần kiểm tra phát hiện ung thư vú khi có các dấu hiệu:

Xuất hiện khối u ở vú, đặc biệt xung quanh vú và dưới nách.

Núm vú tiết dịch đặc biệt có xuất hiện máu.

Vết lõm hoặc dày da vú.

Đau nhức vú hoặc núm vú.

Tụt núm vú.

Vú thay đổi về kích thước hoặc hình dáng.

Da vú, quầng vú hoặc núm vú có vảy, đỏ, sưng.

Vết lõm da vú sần.

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