43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng
Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/43-tuoi-gan-10-nam-lam-me-ke-toi-bat-khoc-khi-doc-nhung-dong-tin-nhan-tu-con-gai-rieng-cua-chong-172261022151244728.htm