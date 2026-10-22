43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.