Chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN (AYF) do Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) và Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) đồng tổ chức, nhằm kết nối và phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ tiềm năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực, qua đó góp phần xây dựng một ASEAN phát triển toàn diện và bền vững hơn. Với sự tham gia của các đại biểu năm nay, mạng lưới AYF đã phát triển lên hơn 320 thành viên trên toàn khu vực.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong một tuần, AYF còn khuyến khích các nhà lãnh đạo trẻ duy trì kết nối và đưa những ý tưởng hợp tác vào thực tiễn. Thông qua Quỹ Tác động AYF, các đại biểu có thể nhận khoản hỗ trợ lên đến 20.000 đô la Singapore để triển khai các sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Hưởng ứng chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN, AYF 2026 tập trung thảo luận những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tương lai khu vực, bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn diện, nâng cao vai trò và năng lực của người dân, và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Chương trình cũng hướng tới nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN sắp tới của Singapore, với kỳ vọng thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn và mở rộng quan hệ đối tác của ASEAN. Thông qua các hoạt động của mình, AYF góp phần xây dựng niềm tin, củng cố quan hệ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau – những yếu tố nền tảng để thúc đẩy hội nhập khu vực.

Các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN tham quan Trung tâm Nghiên cứu Khả năng Chống chịu với Nhiệt và Hiệu suất Hoạt động (HRPC) thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nơi các đại biểu được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo mô phỏng tác động của nhiệt độ gia tăng đến khả năng hoạt động, hành vi và quá trình ra quyết định của con người.

Phát biểu tại tiệc chào mừng AYF, bà Goh Hanyan, Thư ký Nghị viện Cấp cao tại Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên và Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong ASEAN, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham gia định hình tương lai khu vực.

Trong suốt một tuần diễn ra chương trình, các nhà lãnh đạo trẻ đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo trong khu vực về những chủ đề quan trọng như phát triển năng lực lãnh đạo thích ứng với tương lai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo xuyên biên giới và xây dựng niềm tin giữa các quốc gia ASEAN.

Đáng chú ý là các buổi đối thoại với ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Bộ trưởng Điều phối Chính sách Xã hội Singapore; ông Joseph Francisco “Jeff” Ortega, Thứ trưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Ủy ban Thanh niên Quốc gia Philippines; và ông Piyush Gupta, Chủ tịch Keppel Ltd., Đại học Quản lý Singapore và Mandai Wildlife Group.

Thông qua những buổi đối thoại này, các nhà lãnh đạo trẻ có cơ hội trực tiếp chia sẻ quan điểm và thảo luận cùng đại diện chính phủ, doanh nghiệp về các vấn đề ưu tiên của khu vực.

Thông qua các hoạt động tại Singapore và Philippines, các nhà lãnh đạo trẻ đã xây dựng những mối quan hệ bền vững, tạo tiền đề cho hợp tác trong năm Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và những năm tiếp theo.

Các đại biểu cũng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu cách hai quốc gia đang và sắp giữ vai trò Chủ tịch ASEAN ứng phó với những thách thức chung của khu vực, như khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, hòa nhập xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Tại Singapore, các chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Khả năng Chống chịu với Nhiệt và Hiệu suất Hoạt động (Heat Resilience & Performance Centre - HRPC) thuộc Đại học Quốc gia Singapore và HCSA Highpoint giúp các nhà lãnh đạo trẻ tìm hiểu những giải pháp ứng phó với tác động của nắng nóng, cũng như các hoạt động phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại Philippines, các đại biểu đã đến thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Masungi (Masungi Georeserve) ở tỉnh Rizal và Tập đoàn Ayala để tìm hiểu cách các sáng kiến bảo vệ môi trường góp phần bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, đồng thời khám phá vai trò hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Bên cạnh các chuyến tham quan thực tế, chương trình còn tổ chức hội thảo phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao lưu với cựu thành viên của chương trình AYF và các hoạt động trao đổi văn hóa, giúp các nhà lãnh đạo trẻ mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao năng lực dẫn dắt các sáng kiến hợp tác liên ngành.

Ông Ron Ranier Ramos Reyes, Giám đốc Điều hành Quỹ PHINMA, đồng sáng lập Hirayang Kabataan và là đại diện tham gia chương trình AYF đến từ Philippines, chia sẻ: “Chương trình AYF giúp tôi nhận ra rằng các quốc gia trong khu vực đang đối mặt với những thách thức chung, dù những thách thức này có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi nước. Qua các hoạt động học tập và trao đổi tại Singapore, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào hoạch định chiến lược và xây dựng tầm nhìn dài hạn qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, nhằm cải thiện cuộc sống cho những nhóm cần được hỗ trợ nhất.

Sau chương trình, tôi mong muốn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả với các nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển thanh niên trên khắp ASEAN, đồng thời cùng nhau triển khai một dự án chung nhằm hỗ trợ các cộng đồng còn hạn chế về điều kiện và cơ hội phát triển.”

Bà Amala Balakrishner, một nhà lãnh đạo trẻ đến từ Singapore, hiện là Chủ tịch Hội đồng Hòa hợp Sắc tộc và Tôn giáo khu vực Ang Mo Kio-Hougang, chia sẻ: “AYF giúp tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm chung hơn là khác biệt, từ cách suy nghĩ, tinh thần nhiệt huyết cống hiến cho xã hội đến mong muốn cải thiện cuộc sống của cộng đồng tại quê hương mình.”

Bà Amala, đồng thời là một nhà báo chuyên về lĩnh vực tài chính, cho biết thêm: “Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về những sáng kiến kết nối thanh niên trong khu vực, giúp các bạn trẻ tìm hiểu về cơ hội kinh tế và việc làm tại các quốc gia ASEAN, như thông qua các buổi chia sẻ với chuyên gia địa phương. Tôi tin rằng khi cùng chung tay hợp tác, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi thiết thực và mang lại tác động tích cực cho toàn khu vực.”

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Masungi (Masungi Georeserve), các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN đã trải nghiệm hoạt động sáng tạo tranh in bằng ánh sáng mặt trời từ lá và hoa, qua đó khám phá mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Thông qua các buổi giao lưu với chuyên gia bảo tồn và đại diện các tổ chức cộng đồng, các đại biểu hiểu thêm về những giá trị lâu dài mà hoạt động bảo vệ thiên nhiên mang lại cho con người và môi trường, cũng như vai trò của những nỗ lực này trong việc hướng tới một tương lai bền vững, nơi mọi người đều được hưởng lợi.

Bà Jessica Phương Ngô, nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Global Interprotocol Advisory Partners, chia sẻ: “Trong khu vực ASEAN, chúng ta nên xem những khác biệt giữa các quốc gia là cơ hội thay vì thách thức. Việc tăng cường kết nối và thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp xây dựng niềm tin, tạo nền tảng để biến những cam kết chung thành hành động thiết thực. ASEAN là một phần không thể tách rời của cộng đồng quốc tế.

Khi các quốc gia ASEAN cùng thể hiện tiếng nói thống nhất hơn trên các diễn đàn quốc tế, chúng ta có thể nâng cao vị thế đại diện chung của khu vực và đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu giải quyết những thách thức toàn cầu.”

Theo ông David Chua, Giám đốc Điều hành Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore: “Thành công của Singapore luôn gắn liền với những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với thế giới. Để nắm bắt các cơ hội trong tương lai, thế hệ trẻ Singapore cần có sự tự tin khi làm việc và hợp tác trong những môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Những chương trình như Thanh niên Bằng hữu ASEAN giúp các bạn trẻ mở rộng mạng lưới quan hệ và góc nhìn, từ đó trở thành những người trực tiếp tham gia định hình tương lai của ASEAN.

Khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới, chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều người trẻ Singapore nhìn nhận khu vực này không chỉ là những quốc gia láng giềng, mà còn là nơi họ có thể đóng góp, hợp tác và phát huy vai trò lãnh đạo.”

Bà Wu Ye-Min, Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Singapore, cho biết: “Năm nay, SIF kỷ niệm 35 năm thành lập, đánh dấu 35 năm kết nối con người và cộng đồng xuyên biên giới, lấy tình hữu nghị và niềm tin giữa con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Những thỏa thuận giữa các chính phủ đề ra định hướng hợp tác, nhưng chính niềm tin giữa con người mới là động lực giúp sự hợp tác ấy tiếp tục phát triển.

Khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các quốc gia trong đại gia đình ASEAN và với các đối tác ngoài khu vực. Chúng tôi hy vọng Singapore không chỉ là điểm khởi đầu của những mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các quốc gia trong khu vực, mà những kết nối được hình thành thông qua AYF còn truyền cảm hứng để các nhà lãnh đạo trẻ tiếp tục đồng hành, hợp tác và tạo ra những thay đổi tích cực trên toàn khu vực.”