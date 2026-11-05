43 người tử vong vì tai nạn giao thông trong một tháng ở Đồng Nai

Theo Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai, qua công tác tuần tra, kiểm soát từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10, lực lượng CSGT ghi nhận 15.552 trường hợp vi phạm.

Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm nhiều nhất với 5.120 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 1.305 trường hợp; không có giấy phép lái xe phù hợp 835 trường hợp và 210 trường hợp vi phạm thuộc lứa tuổi học sinh.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Đồng Nai kiểm tra vi phạm giao thông.

Đối với chuyên đề kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 1.364 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm: Chạy quá tốc độ quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định và không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Đáng lo ngại, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 10, toàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn, làm 43 người tử vong và 28 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu chủ yếu liên quan đến các hành vi thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường, chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tập trung vào các chuyên đề về tốc độ, nồng độ cồn và phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Bên cạnh đó, CSGT sẽ duy trì kiểm tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn giao thông.