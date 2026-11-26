Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026.

43 gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026

43 gương thanh niên được vinh danh năm 2026 là những đại diện tiêu biểu cho sức trẻ và trí tuệ của thanh niên nông thôn Việt Nam. Danh sách tuyên dương thể hiện sự đa dạng về độ tuổi, thành phần dân tộc và địa bàn hoạt động với 25 nam và 18 nữ, độ tuổi trung bình là 32 tuổi.

Đáng chú ý, các cá nhân được biểu dương đến từ 07 dân tộc anh em gồm: Kinh, Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer và Cao Lan.

Những con số này minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa sâu rộng của phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại khắp các vùng miền từ miền núi, trung du đến đồng bằng, hải đảo.

Các mô hình khởi nghiệp của 43 gương mặt tiêu biểu trải rộng trên nhiều lĩnh vực mũi nhọn của kinh tế nông thôn, từ sản xuất, chế biến nông sản, trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao đến thủ công mỹ nghệ, kinh doanh sản phẩm đặc trưng địa phương và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Mỗi mô hình đều mang dấu ấn sáng tạo riêng, gắn chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhu cầu thực tiễn của thị trường, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Vinh danh 33 sản phẩm OCOP 3 sao, 09 sản phẩm OCOP 4 sao và 01 sản phẩm OCOP 5 sao

Xét theo phân hạng chất lượng sản phẩm OCOP, trong tổng số 43 hồ sơ được tuyên dương năm 2026 có 33 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 09 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 01 sản phẩm xuất sắc đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã theo dõi phóng sự phản ánh hành trình vượt khó, sáng tạo của các điển hình tiêu biểu, đồng thời trực tiếp giao lưu, lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ đại diện các gương nhận khen thưởng về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường tiêu thụ và liên kết chuỗi giá trị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen vinh danh 43 gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026.

Hoạt động không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các cá nhân xuất sắc mà còn mở ra diễn đàn kết nối hiệu quả giữa thanh niên khởi nghiệp với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và nguồn lực hỗ trợ.

Qua đó, góp phần hình thành hệ sinh thái đồng hành cùng thanh niên nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.