Chiều 18/11, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số nội dung lớn của kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL và công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng rà soát hệ thống VBQPPL của Chính phủ.

Tại cuộc họp, theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại Bộ Tư pháp từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Cục KTVB&TCTHPL), trong nửa đầu tháng 11, công tác tổng rà soát tiếp tục được triển khai đồng bộ, tập trung vào đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo chính thức, tổng hợp kết quả và xây dựng phương án xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL.

Với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL, Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cập nhật, hoàn thiện báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát và các báo cáo chuyên đề thuộc phạm vi phụ trách.

Đến hết ngày 15/11/2026, Cục KTVB&TCTHPL đã nhận được báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của 23/23 cơ quan ở Trung ương, 34/34 địa phương và 13/13 báo cáo chuyên đề chính thức thuộc phạm vi phụ trách của các Bộ. Đây là cơ sở quan trọng để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL.

Theo kết quả tổng hợp bước đầu tính đến ngày 31/10/2026, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã xác định 43.702 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Các cơ quan cũng đã đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 VBQPPL được ban hành không theo chế độ mật; số văn bản đã được xử lý theo kết quả tổng rà soát là 6.242 VBQPPL. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Cục KTVB&TCTHPL đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ, kèm 10 phụ lục với 141 phụ lục thành phần.

Song song với nhiệm vụ tổng hợp kết quả rà soát trên phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp cũng hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Vụ Công tác xây dựng VBQPPL đã hoàn thiện, phát hành Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 930/BC-BTP ngày 3/11/2026 và cập nhật trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cũng đã cập nhật, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chuyên đề chính thức kết quả tổng rà soát và các đề xuất xử lý hệ thống VBQPPL của các cơ quan ở Trung ương, địa phương thuộc phạm vi phụ trách…

Để tiếp tục hoàn thiện kết quả tổng rà soát, trong tháng 11/2026, Bộ Tư pháp tập trung chuẩn bị Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến, hoàn thiện đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL, dự kiến tổ chức ngày 19/11/2026.

Bên cạnh hội nghị toàn quốc, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL tại miền Bắc vào ngày 23/11 và miền Nam vào ngày 27/11/2026, nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cục KTVB&TCTHPL được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/11/2026, đồng thời tham mưu tổ chức Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo trong tháng 11/2026.

Cùng với việc hoàn thiện báo cáo, công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được chú trọng. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Cục KTVB&TCTHPL và doanh nghiệp FPT tiếp tục cập nhật các tính năng của Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, phục vụ việc tổng hợp, phân loại kết quả rà soát và hoàn thiện kết quả chính thức của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương. Các cán bộ được phân công thường trực trong quá trình sử dụng phần mềm nhằm bảo đảm các tính năng cần thiết, hỗ trợ việc tổng hợp, trích xuất kết quả nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Đáng chú ý, công tác truyền thông về vai trò, ý nghĩa và kết quả thực hiện tổng rà soát, cũng như kết quả xử lý các VBQPPL được kiến nghị qua rà soát, tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cần tăng cường. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý được giao chủ trì, phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông.

Việc tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và xây dựng phương án xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL trong những ngày còn lại của tháng 11 được đặt trong yêu cầu thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhằm bảo đảm kết quả tổng rà soát được hoàn thiện, có cơ sở để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.