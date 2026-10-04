426 vận động viên thi đấu môn Pickleball và Bắn nỏ

Các vận động viên tranh tài nội dung quỳ bắn.

Môn Pickleball có 213 vận động viên tham gia đến từ 25 đơn vị. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Môn Bắn nỏ quy tụ 213 vận động viên đến từ 29 đơn vị. Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung: Cá nhân nam đứng bắn, cá nhân nữ đứng bắn, cá nhân nam quỳ bắn, cá nhân nữ quỳ bắn; đội nam đứng bắn, đội nữ đứng bắn, đội nam quỳ bắn và đội nữ quỳ bắn.

213 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung môn Pickleball.

Đại hội góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu.

Ngày mai (5-10), vận động viên các đơn vị bước vào ngày thi đấu thứ hai của môn Pickleball và Bắn nỏ.