42 người nhập viện nghi ngộ độc khí: Cách sơ cứu an toàn

Vụ việc 42 người nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, phải nhập viện cấp cứu là lời cảnh báo về nguy cơ phơi nhiễm khí độc trong sinh hoạt.

Khi xảy ra sự cố, sơ cứu đúng cách có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, người dân không được tự ý lao vào khu vực nghi có khí độc để cứu người, tránh nguy cơ khiến nhiều người cùng gặp nạn.

42 người nhập viện nghi ngộ độc khí

Theo thông tin ban đầu, 42 trường hợp nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ có thể liên quan đến sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình. Cơ quan chức năng đang xác minh khả năng vụ việc liên quan đến khí clo. Tuy nhiên, cần chờ kết luận chính thức để xác định loại khí gây phơi nhiễm và nguyên nhân cụ thể.

Nội dung 42 người nhập viện nghi ngộ độc khí Ngộ độc khí H₂S nguy hiểm như thế nào? Cách sơ cứu đúng khi nghi ngộ độc khí Chủ động phòng ngừa ngộ độc khí

Trước tình huống nhiều người cùng nhập viện, các bệnh viện đã khẩn trương huy động thêm bác sĩ, điều dưỡng cho khoa cấp cứu, tập trung nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác tiếp nhận, điều trị.

Các bệnh nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức độ nguy hiểm và xử trí theo biểu hiện lâm sàng. Những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi và can thiệp kịp thời.

Sự việc đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ ngộ độc khí, các biện pháp phòng tránh và nguyên tắc sơ cứu an toàn khi xảy ra sự cố.

Ngộ độc khí H₂S nguy hiểm như thế nào?

Hydro sulfide (H₂S), còn gọi là hydro sulfua, là khí độc có thể xuất hiện trong một số môi trường công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải, cống rãnh, hố chứa chất thải hoặc những nơi chất hữu cơ phân hủy trong điều kiện thiếu oxy.

Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi đặc trưng giống trứng thối. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này có thể làm mất khả năng cảm nhận mùi, khiến nạn nhân không còn nhận biết được sự hiện diện của khí độc. Vì vậy, tuyệt đối không dựa vào khứu giác để đánh giá mức độ an toàn của môi trường.

H₂S được hấp thu nhanh qua đường hô hấp, có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn ý thức, co giật, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim. Khi phơi nhiễm ở nồng độ cao, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh.

Đặc biệt, trong không gian kín hoặc khu vực thông gió kém, khí độc có thể tích tụ, khiến người tiếp xúc không kịp thoát ra ngoài. Người phát hiện nạn nhân bất tỉnh nếu tự ý đi vào khu vực nhiễm khí mà không có thiết bị bảo hộ và nguồn cấp khí thở phù hợp cũng có nguy cơ bị ngộ độc, dẫn đến nhiều người cùng gặp nạn.

Cần lưu ý, hiện chưa có kết luận chính thức về loại khí liên quan đến vụ việc tại Hà Nội. Khí clo và H₂S là hai loại khí khác nhau, có đặc tính và cơ chế gây độc riêng. Do đó, không nên đồng nhất hai loại khí này khi chưa có kết quả xác minh.

Vụ việc 42 người nghi ngộ độc khí phải nhập viện cấp cứu là lời cảnh báo về nguy cơ phơi nhiễm khí độc trong sinh hoạt. Ảnh BVCC.

Cách sơ cứu đúng khi nghi ngộ độc khí

Khi phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc khí, nguyên tắc quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người cứu trước khi tiếp cận nạn nhân. Không tự ý vào hầm, bể chứa, cống rãnh, phòng kín hoặc khu vực nghi có khí độc để đưa người bị nạn ra ngoài nếu không được trang bị phương tiện bảo hộ chuyên dụng.

Các bước xử trí cần thực hiện như sau:

1. Nhanh chóng báo động và gọi cấp cứu

Thông báo cho những người xung quanh tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời gọi cấp cứu 115 và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Cần cung cấp thông tin về vị trí xảy ra sự cố, số người bị nạn, tình trạng của nạn nhân và loại khí nghi ngờ nếu đã có thông tin đáng tin cậy.

2. Không tự ý lao vào cứu người trong khu vực nhiễm khí

Không xuống hầm, bể chứa hoặc đi vào phòng kín để cứu nạn nhân bằng tay không, khẩu trang thông thường hay khăn ướt che mũi. Những biện pháp này không bảo vệ được người cứu trước các loại khí độc nguy hiểm.

Việc tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài phải do lực lượng được huấn luyện thực hiện, với thiết bị bảo hộ và phương tiện cấp khí thở phù hợp.

3. Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm khi bảo đảm an toàn

Nếu nạn nhân đã ở ngoài khu vực nhiễm khí, hãy đưa họ đến nơi thoáng khí, đồng thời tránh để bản thân tiếp xúc với nguồn phơi nhiễm. Không quay lại khu vực nguy hiểm để tìm kiếm người khác nếu chưa được lực lượng chuyên môn xác nhận an toàn.

Sau khi nạn nhân được đưa đến nơi an toàn, cần kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu nạn nhân bất tỉnh, không thở bình thường, hãy gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu hoặc nếu người sơ cứu đã được huấn luyện. Sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) nếu có.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với khí độc còn tồn lưu trên quần áo hoặc cơ thể nạn nhân khi chưa có hướng dẫn bảo đảm an toàn.

Người nghi phơi nhiễm khí độc cần được nhân viên y tế đánh giá, theo dõi và điều trị phù hợp. Một số tổn thương đường hô hấp có thể tiến triển sau khi tiếp xúc. Vì vậy, không nên chủ quan cho rằng nạn nhân đã an toàn chỉ vì các triệu chứng ban đầu giảm.

Chủ động phòng ngừa ngộ độc khí

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc khí, người dân không tự ý đi vào các khu vực kín, hầm, hố, bể chứa hoặc cống rãnh lâu ngày không được thông khí. Trước khi có người làm việc bên trong, những khu vực này cần được đánh giá môi trường, kiểm tra nồng độ khí và thông gió theo quy trình an toàn.

Tại các công trình, cơ sở sản xuất và khu vực có nguy cơ phát sinh khí độc, người lao động cần được huấn luyện về an toàn, trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp và có phương án cứu hộ chuyên nghiệp. Việc mở cửa hoặc sử dụng quạt thông gió thông thường không đủ để bảo đảm an toàn nếu chưa xác định được loại khí và mức độ nguy hiểm.

Ngộ độc khí có thể diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng. Nhận biết nguy cơ, tránh tiếp xúc trực tiếp với khu vực nhiễm khí và gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp là những bước quan trọng giúp bảo vệ cả nạn nhân lẫn người tham gia cứu nạn.