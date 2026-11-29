Cách đây 42 năm, vào tháng 11/1984, hai chiếc xe tăng đã được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, chúng trở thành biểu tượng cho sức mạnh chiến đấu và năng lực xuyên phá đáng nể, đó là T-72B và T-80U.

So với phiên bản đời trước là T-72A, xe tăng T-72B được trang bị giáp trước mạnh hơn đáng kể, với sự gia cố bằng giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1, kèm theo giáp hộp composite.

Một tính năng đặc biệt nữa là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường 9K120 Svir được phóng qua nòng pháo 125 mm, loại đạn này có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly từ 100 m đến 4 km.

Bên cạnh T-72B, một phiên bản đơn giản và ít tốn kém hơn là T-72B1 được phát triển để xuất khẩu cũng có sẵn, biến thể này không bao gồm hệ thống tên lửa dẫn đường.

Động cơ 780 mã lực của T-72A được thay thế bằng loại 840 mã lực mạnh mẽ, cho phép chiếc xe tăng vốn có trọng lượng 44,5 tấn duy trì tốc độ tối đa trên đường nhựa ở mức 60 km/h. Theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 5.700 xe tăng T-72B và T-72B1 đã xuất xưởng.

Năm 1989, xe tăng T-72B của Quân đội Liên Xô bắt đầu được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ tích hợp sẵn loại Kontakt-5, có khả năng chống lại cả đạn xuyên lõm và đạn xuyên động năng dưới cỡ.

Các xe tăng T-72B là loại chiến xa chủ lực trong Lực lượng mặt đất Nga suốt những năm 1990 cho đến đầu thập niên 2010, khi chúng bắt đầu được nâng cấp thành T-72B3.

Những cỗ chiến xa kỳ cựu này đã tham gia vào tất cả các cuộc xung đột ở Liên Xô cũ. Chúng cũng chiến đấu trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay, bao gồm cả những chiếc T-72B "nguyên bản".

Không giống như các loại xe tăng cùng thời, T-80U là biến thể tinh vi và đắt tiền, nó chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Theo thống kê của trang Rossiyskaya Gazeta, chỉ có 450 chiếc đã xuất xưởng, quá nhỏ bé khi đặt cạnh dòng T-72B.

So với T-80BV thế hệ trước, xe tăng T-80U đã được thiết kế lại hoàn toàn, khi giáp chính đã được gia cố bằng những khối Kontakt-5. Hệ thống vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường có thể tấn công mục tiêu ở cách xa 5 km.

Lô sản xuất ban đầu gồm 50 chiếc T-80U được trang bị động cơ turbine khí 1.100 mã lực, trong khi số còn lại có động cơ 1.250 mã lực, tốc độ tối đa trên đường nhựa của chúng có thể đạt 80 km/h.

T-80U có biệt danh là "xe tăng bay" vì khả năng thực hiện một cú nhảy khá cao khỏi mặt đất. Ngoài Quân đội Nga, cỗ chiến xa này còn được cung cấp cho Cộng hòa Síp và Hàn Quốc, chúng hiện cũng đang góp mặt trên chiến trường Ukraine.