Với 15 năm tận tụy công tác tại UBND phường, 42 lần tham gia hiến máu tình nguyện và quyết định đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể sau khi qua đời, anh Phùng Văn Trọng đã trở thành tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến vì cộng đồng.

Anh Trọng hiện đang công tác tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Đông Mai, TP Quảng Ninh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại khu 1, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh), anh Phùng Văn Trọng sớm thấm nhuần những giá trị tốt đẹp của tinh thần tương thân, tương ái và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Không chỉ tận tụy, trách nhiệm với công việc, anh Trọng còn được biết đến là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu cứu người. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2008, khi anh đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Lao động - Xã hội. Khi đó, anh đã tình nguyện tham gia đội thanh niên vận động hiến máu của trường, từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê với hoạt động ý nghĩa này và gắn bó suốt nhiều năm sau đó.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia hoạt động tình nguyện, anh Trọng chia sẻ: “Khi ấy, tôi chỉ nặng 45kg, chưa đủ điều kiện để hiến máu nhưng đã sớm nhận thức được ý nghĩa nhân văn của việc làm này. Tôi tự nhủ khi đủ điều kiện sẽ tham gia hiến máu và duy trì hoạt động ấy lâu dài. Đến nay, tôi đã có 42 lần hiến máu toàn phần. Với tôi, mỗi lần hiến máu không chỉ là trao đi những giọt máu quý giá mà còn gửi gắm hy vọng có thể góp phần cứu sống thêm nhiều người bệnh”.

Anh Trọng tham gia đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi qua đời

Xuyên suốt 17 năm tham gia hiến máu, mỗi lần hiến đều đem lại cho anh Trọng những kỷ niệm không bao giờ quên.

Chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình hiến máu cứu người, anh Trọng kể: “Hôm đó, đã hơn 22 giờ, khi đang lướt Facebook, tôi tình cờ đọc được thông tin về một bệnh nhân nguy kịch đang cần truyền máu khẩn cấp tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Biết nhóm máu của mình phù hợp, tôi lập tức lên đường mà không chút đắn đo. Quãng đường cả đi lẫn về dài hơn 20km, trời đã khuya và rất tối nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể đến bệnh viện nhanh nhất. Sau khi hiến máu, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc khi biết những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống một người đang trong cơn nguy kịch. Đó là cảm xúc đặc biệt mà đến giờ tôi vẫn không thể quên”.

Anh Trọng chia sẻ thêm: “Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại, làm việc thiện là một việc làm tốt, hiến máu cứu người thì việc thiện ấy càng có ý nghĩa hơn Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, tôi còn vận động gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng tham gia từ đó giúp nhiều người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến máu và sẵn sàng góp phần tham gia”.

Năm 2024, anh Trọng vinh dự được lựa chọn là 1 trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Với những đóng góp bền bỉ trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Phùng Văn Trọng đã được các cấp, ngành ghi nhận và trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2019, anh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vì những thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, năm 2024, anh được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, đồng thời nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Kỷ niệm chương và Bằng tôn vinh của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện.

Anh Phùng Văn Trọng thực sự là một hình mẫu đáng quý không chỉ trong lĩnh vực nghề nghiệp mà còn trong các hoạt động xã hội. Từ chàng sinh viên năm nào đến người có 45 lần hiến máu, hành trình của anh Phùng Văn Trọng là câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia không ngừng nghỉ. Một nghĩa cử giản dị nhưng được duy trì bền bỉ đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Sự tận tụy với công việc và lòng nhân ái của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều cán bộ công chức viên chức và người dân tại nơi anh công tác, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, tràn đầy yêu thương và sẵn sàng sẻ chia. Anh chính là minh chứng sống động cho câu nói “Người tốt việc tốt sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho mọi người”.