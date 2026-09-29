42 học sinh, sinh viên xuất sắc được nhận Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo xã Thạnh Bình trao giải thưởng cho các cá nhân.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của HSSV trên địa bàn xã. Đồng thời cũng là hoạt động để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng, tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí tự cường, khí tiết, lòng yêu nước, trọng dân và trách nhiệm với quê hương, đất nước mà cụ Huỳnh đã để lại.

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được huyện Tiên Phước (cũ) thành lập từ năm 2004, với mong muốn gìn giữ truyền thống hiếu học, phát hiện và nâng đỡ tài năng, khơi dậy khát vọng vươn lên trong các thế hệ HSSV. Trải qua hơn 20 năm, Giải thưởng đã biểu dương, khích lệ hơn 1.500 HSSV có thành tích xuất sắc, trở thành một biểu tượng đẹp của công tác khuyến học, khuyến tài và là niềm vinh dự của nhiều thế hệ. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạnh Bình tiếp tục kế thừa giải thưởng bằng nguồn lực xã hội hóa, tạo động lực khuyến học, khuyến tài cho HSSV trên địa bàn xã.