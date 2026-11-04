42 giáo viên chọn lên vùng khó, không chờ phân công: Hành trình gieo chữ từ trái tim

Có những chuyến đi không bắt đầu từ một quyết định phân công, mà từ sự tự nguyện của người đứng lớp. Khi những điểm trường vùng cao còn thiếu giáo viên, có những thầy cô đã chủ động viết đơn xin đến, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm với học trò nơi xa.

Trong đợt điều động, luân chuyển 327 giáo viên thuộc 23 xã, phường tại Quảng Ninh trước thềm năm học 2026-2027, có 157 người được bố trí đến tăng cường tại các cơ sở giáo dục còn thiếu nhân lực. Đáng chú ý, 42 thầy cô viết đơn tình nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn.

Tại những điểm trường vùng cao, sự có mặt của các giáo viên tăng cường không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu nhân lực mà còn mang đến kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy mới, hỗ trợ đồng nghiệp và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh. Từ việc duy trì đủ các tiết học đến sự kiên trì hướng dẫn, khuyến khích học sinh mạnh dạn tham gia bài học, những đóng góp ấy tạo chuyển biến trong hoạt động dạy và học ở các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Quảng Ninh đã điều động 157 giáo viên từ các trường học ở vùng thuận lợi đến tăng cường cho những cơ sở giáo dục đang có nhu cầu trong năm học này.

Đáng chú ý, trong số những người tình nguyện có cả giáo viên từng trải qua thời gian công tác tại vùng khó, hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị cũ nhưng tiếp tục đăng ký nhận nhiệm vụ mới. Tại Ba Chẽ, 40 giáo viên tiếp tục nhận nhiệm vụ thay thế, tăng cường tại các điểm trường thuộc Kỳ Thượng và Lương Minh.

Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tại Quảng Ninh được giao 20.278 chỉ tiêu, gồm 19.208 biên chế và 1.070 hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sự chênh lệch về quy mô học sinh và cơ cấu môn học giữa các địa bàn dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhất là tại vùng cao, miền núi, biên giới và hải đảo.

Để khắc phục tình trạng này, cuối tháng 6/2026, chính quyền thành phố ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ ngày 9/7/2026.

Theo quy chế, thời hạn điều động không quá hai năm đối với nhà giáo làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 và không quá ba năm đối với các khu vực còn lại. Sau khi hoàn thành thời hạn, giáo viên được bố trí trở về đơn vị cử đi hoặc cơ sở giáo dục khác phù hợp điều kiện đi lại.

Xã Kỳ Thượng cùng trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng kiểm tra một tiết học của học sinh.

Tại trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng, năm học này, nhà trường được tăng cường 6 giáo viên từ Hạ Long, Hà Tu, Việt Hưng, Bãi Cháy. Trường hiện có 167 học sinh với 12 lớp; cấp tiểu học đã đủ giáo viên nhưng cấp THCS vẫn thiếu một người. Đáng chú ý, giáo viên hợp đồng chiếm hơn 40% tổng số giáo viên.

Thực tế tại Kỳ Thượng cho thấy, điều động giáo viên là giải pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt. Tuy nhiên, theo báo cáo năm học 2025-2026 của UBND xã, địa phương vẫn thiếu cục bộ giáo viên tiếng Anh và Tin học.

Vì vậy, bên cạnh cơ chế điều động hợp lý, việc đào tạo giáo viên tại chỗ, bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt cho nhà giáo cần được chú trọng. Đây là những yếu tố quan trọng để duy trì đội ngũ ổn định, bảo đảm chất lượng dạy học và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh vùng khó.