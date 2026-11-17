Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội trao giải Nhất cho các tác giả đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trên toàn quốc đã có các công trình khoa học xuất sắc, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt chất lượng các công trình dự thi ngày càng được nâng cao qua các năm, tạo được tiếng vang lớn trong giới khoa học, trong các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trên cả nước, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện hiện tại của đất nước, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết và trao giải, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trải qua hành trình 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vững chắc uy tín và vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà. Không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, Giải thưởng còn là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ - lực lượng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của dân tộc, luôn đồng hành cùng các tầng lớp Nhân dân tạo nên những bước tiến quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Tiếp nối truyền thống đó, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự lan tỏa sâu rộng và chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao. Giải thưởng có 83 công trình thuộc 6 lĩnh vực tham dự. Ban tổ chức đã chọn 42 công trình để trao giải, gồm 6 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba, 13 giải khuyến khích.

Cơ cấu giải gồm các lĩnh vực: lĩnh vực cơ khí-tự động hóa: 9 giải; lĩnh vực công nghệ vật liệu: 8 giải; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: 6 giải; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 5 giải; lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 7 giải; lĩnh vực công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 7 giải.

Ngoài Bằng khen, cúp và tiền thưởng, các tác giả còn được nhận các phần thưởng:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhất, chủ nhiệm của các công trình đoạt giải nhì, ba.

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả của công trình đoạt giải nhất, nhì và ba đang tuổi thanh niên.

Ban tổ chức Giải thưởng quyết định khen thưởng 5 đơn vị và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng.

Ngoài ra, 2 công trình đoạt giải nhất lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và lĩnh vực công nghệ vật liệu đã được trao Bằng chứng nhận cho công trình xuất sắc năm 2025. Từ năm 2001 đến nay, tổ chức này đã tham gia bình chọn và trao hơn 30 giải thưởng WIPO cho các doanh nghiệp, cá nhân có những công trình xuất sắc, áp dụng tốt hệ thống sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát động giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Phát động giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, giải thưởng năm 2026 tập trung vào sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm: cơ khí tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

6 công trình đoạt giải nhất: - Giải nhất lĩnh vực cơ khí tự động hóa: Công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của tác giả Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. - Giải nhất lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: Công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của tác giả Trung tá, Tiến sĩ Trần Tiến Hải và các cộng sự Viện Hàng không vũ trụ Viettel - Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội. - Giải nhất lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: Công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) - Granite tiết kiệm năng lượng của tác giả Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự Công ty cổ phần Gốm Đất Việt. - Giải nhất lĩnh vực công nghệ vật liệu thuộc: Công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” của tác giả Kỹ sư Lương Ngọc Anh và các cộng sự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Polymer Q&T. - Giải nhất lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thuộc về 2 công trình: Công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của Tiến sĩ Lê Văn Tri và các cộng sự, Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường. Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của tác giả Chủ nhiệm Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự, Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long.