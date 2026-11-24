Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc, truy nguyên dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền. Ban Giám đốc Công an thành phố sau đó chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an kiểm tra một quán cà phê, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Từ thông tin thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đầu mối, mở rộng phạm vi xác minh. Đến nay, hơn 60 người đã được làm việc để phục vụ điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số đối tượng tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại đến bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt. Hoạt động được tổ chức theo ca, cả ngày lẫn đêm.

Một số chủ tài khoản được bố trí tại TP.HCM và Cà Mau; những người khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Đáng chú ý, qua truy vết dòng tiền, cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng sử dụng tiền đánh bạc nhận qua những tài khoản ngân hàng thuê để mua USDT, sau đó chuyển số tiền điện tử này sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc tiền và người thực tế thụ hưởng.

Từ một phần dữ liệu trích xuất trong điện thoại và máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Trong đó, 29 người với 481 tài khoản được lựa chọn để xác minh dòng tiền. Riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả xác minh ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an lựa chọn một số giao dịch chuyển tiền để tập trung xác minh. Qua đấu tranh, 7 người chuyển tiền khai nhận đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, cơ quan Công an tập trung rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi và vai trò của từng người liên quan.