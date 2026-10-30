415 học sinh Trường THCS Bảo Lạc được phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông

Cán bộ cảnh sát giao thông phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy tắc giao thông cơ bản đối với người đi bộ, người đi xe đạp, xe đạp điện và học sinh ngồi trên phương tiện do người thân điều khiển; hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các tình huống nguy hiểm; cách kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; kỹ năng xử lý tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Đối với nội dung phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật, cán bộ Công an xã Bảo Lạc tập trung giúp học sinh nhận diện những hành vi bạo lực dưới nhiều hình thức như đánh, đe dọa, xúc phạm, cô lập, bắt nạt trên không gian mạng; hướng dẫn cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, chủ động rời khỏi tình huống nguy hiểm và kịp thời báo cho giáo viên, nhà trường hoặc người lớn đáng tin cậy.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp kết hợp hỏi đáp, minh họa, xử lý tình huống và hướng dẫn kỹ năng, hoạt động góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế của học sinh. Qua đó tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong công tác giáo dục, quản lý, bảo vệ học sinh; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông.