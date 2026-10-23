41 sĩ quan Công an vượt qua kỳ sát hạch gìn giữ hoà bình

Ngày 23/10, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), có 41 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam đã xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực sĩ quan cá nhân, đạt tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới.

Các sĩ quan Công an trong phần đánh giá kỹ năng sử dụng máy tính.

Trước đó, từ ngày 12-16/10, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát LHQ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dành cho sĩ quan cảnh sát cá nhân (AMS). Kỳ thi diễn ra tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB của Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên).

Ông Eyas Mahadeen, Tổ trưởng Tuyển dụng vị trí công tác tại trụ sở LHQ và điều phối hoạt động sát hạch AMS, Phòng Cảnh sát LHQ phổ biến quy chế sát hạch tới các thí sinh.

Trong lĩnh vực GGHB LHQ, kỳ đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dành cho sĩ quan cảnh sát cá nhân là kỳ thi quan trọng. Đây là một quy trình đánh giá bắt buộc của LHQ khi lựa chọn nhân sự thực hiện nhiệm vụ.

Trải qua các vòng tuyển chọn và đào tạo tiền triển khai, 60 sĩ quan Công an đến từ các đơn vị, địa phương trên cả nước đạt đủ điều kiện đã tham gia kỳ thi này, trong đó có 24 sĩ quan nữ.

Sát hạch viên LHQ đánh giá kỹ năng lái xe của sĩ quan Công an Việt Nam.

Các sĩ quan trải qua các nội dung thi khắt khe về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng lái xe, sử dụng máy tính, sử dụng súng, các kiến thức về LHQ,... do ông Eyas Mahadeen, Tổ trưởng Tuyển dụng vị trí công tác tại trụ sở LHQ và điều phối hoạt động sát hạch AMS, Phòng Cảnh sát LHQ trực tiếp đánh giá, sát hạch.

Kết quả, 41/60 sĩ quan vượt qua kỳ thi, đạt tỷ lệ 68,3%, trong đó, nữ sĩ quan chiếm 36,6% số người đạt yêu cầu, thể hiện sự tham gia tích cực của nữ sĩ quan Công an trong lĩnh vực GGHB LHQ.

Các thí sinh tham gia phần đánh giá kỹ năng sử dụng súng.

Đây là kỳ thi AMS lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, công tác huấn luyện, bồi dưỡng trước kỳ thi được triển khai bài bản, kỹ lưỡng. Các nội dung sát hạch được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm an toàn. Các thí sinh chấp hành nghiêm kỷ luật, thể hiện tinh thần nỗ lực trong các phần thi.

Sĩ quan Công an tham gia phần phỏng vấn.

Đặc biệt, chuyên gia LHQ đánh giá kết quả kỳ thi tại Việt Nam năm 2026 rất tốt so với các quốc gia khác với tỉ lệ đỗ cao, tinh thần kỷ luật và phong thái chuyên nghiệp của các sĩ quan tham gia thi.

Kết quả kỳ thi là cơ sở quan trọng để Bộ Công an tiếp tục xây dựng, bổ sung nguồn sĩ quan cảnh sát cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn LHQ, phục vụ công tác triển khai và luân phiên lực lượng tại các phái bộ trong thời gian tới. Qua đó khẳng định sự chủ động, chuyên nghiệp của Công an Việt Nam trong tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Các sĩ quan Công an tham gia thi cùng sát hạch viên LHQ.

Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước trong lĩnh vực GGHB LHQ.