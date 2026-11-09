41 năm hôn nhân của tỷ phú Nvidia Jensen Huang trước biến cố ngoại tình

Sau 41 năm chung sống, Jensen Huang bất ngờ thừa nhận không chung thủy, khép lại hình ảnh cuộc hôn nhân lâu bền từng được ông nhiều lần nhắc đến. Ảnh: SCMP

Ngày 8/11, Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, công khai thừa nhận không chung thủy với vợ trong một bức thư gửi nhân viên, đồng thời xin lỗi người bạn đời và hai con. Lời thú nhận của vị tỷ phú quyền lực bậc nhất ngành công nghệ đã khiến dư luận hướng sự chú ý đến cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm của ông với Lori Mills Huang – người phụ nữ đã đồng hành cùng ông từ thời sinh viên đến khi xây dựng nên đế chế chip bán dẫn trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Theo truyền thông Mỹ, trong bức thư, Jensen Huang viết rằng những hành động của ông đã làm tổn thương vợ và các con, đồng thời thừa nhận không có lời bào chữa nào cho việc mình đã làm. Ông bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ dần giành lại được niềm tin của những người thân yêu.

"Tôi biết lời xin lỗi không thể đảo ngược những gì mình đã làm", Jensen Huang viết, đồng thời đề nghị truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

Lời thừa nhận được đưa ra trong bối cảnh Nvidia thông báo hội đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập sau những thông tin về mối quan hệ của Jensen Huang với Alice Huang, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến những nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài. Các cáo buộc liên quan đến yếu tố tình báo hiện vẫn cần được xác minh. Jensen Huang cam kết hợp tác với cuộc điều tra, trong khi Nvidia cho biết chưa có cơ sở để tin rằng bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Trong khi những diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi về sự nghiệp và vị trí lãnh đạo của Jensen Huang, một câu chuyện khác cũng được công chúng quan tâm: cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn bốn thập kỷ của ông với Lori.

Từ cuộc gặp ở giảng đường đến lời hứa trở thành CEO

Theo báo The Washington Post, câu chuyện tình của Jensen Huang và Lori Mills bắt đầu tại Đại học bang Oregon, nơi cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện. Khi đó, Jensen mới 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi. Hai người có cơ hội làm việc cùng nhau trong một phòng thí nghiệm và chàng sinh viên trẻ nhanh chóng tìm cách gây ấn tượng với cô bạn học.

Trong những lần kể lại chuyện tình thời sinh viên, Jensen thường nhắc đến một lời đề nghị khá đặc biệt: nếu Lori cùng ông làm bài tập vào mỗi Chủ nhật, ông sẽ giúp cô đạt điểm A. Tuy nhiên, mục đích thực sự của chàng trai trẻ là có thêm thời gian ở bên người bạn học.

Hình ảnh Jensen và Lori Huang khi còn trẻ. Ảnh: Ảnh: JD Supra)

Mối quan hệ dần phát triển và đến năm 20 tuổi, Jensen đưa ra một lời hứa táo bạo hơn: ông sẽ trở thành CEO trước tuổi 30. Đây cũng là một trong những lý do ông dùng để thuyết phục Lori kết hôn với mình.

Năm 1985, Lori tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện và hai người tổ chức đám cưới. Cũng trong năm đó, Jensen bước vào hành trình xây dựng sự nghiệp kinh doanh công nghệ.

Tám năm sau, năm 1993, Jensen cùng hai cộng sự thành lập Nvidia tại Mỹ. Khi đó ông đúng 30 tuổi – đạt được cột mốc mà mình từng hứa với người bạn đời từ thời sinh viên.

Từ một công ty phát triển bộ xử lý đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử, Nvidia dần chuyển mình thành nhà cung cấp chip hàng đầu cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Sự bùng nổ của AI đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đồng thời đưa Jensen Huang vào nhóm những người giàu nhất hành tinh.

Trong nhiều năm, câu chuyện về lời hứa trở thành CEO ở tuổi 30 vẫn được ông kể lại trong các cuộc phỏng vấn và sự kiện công khai. Tháng 6/2026, khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Hàn Quốc "You Quiz on the Block", Jensen tiếp tục kể lại kỷ niệm những ngày đầu ông theo đuổi Lori.

Người bạn đời trong hành trình xây dựng đế chế Nvidia

Khác với chồng, Lori Huang tương đối kín tiếng trước truyền thông. Bà hiếm khi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, bà không chỉ là người đồng hành trong đời sống hôn nhân, mà còn có nền tảng học vấn và những hoạt động riêng trong lĩnh vực giáo dục, thiện nguyện.

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon năm 1985, Lori có chung nền tảng chuyên môn với chồng. Ngôi trường nơi hai người gặp nhau cũng trở thành một địa chỉ gắn bó với hoạt động đóng góp xã hội của gia đình Huang.

Năm 2009, hai vợ chồng quyên góp 2,5 triệu USD cho trường. Đến năm 2022, họ tiếp tục cam kết đóng góp 50 triệu USD để hỗ trợ xây dựng một trung tâm nghiên cứu. Tên của cả hai được đặt tại khu vực sảnh của Trung tâm Kỹ thuật Kelley, nơi ghi dấu mối liên hệ lâu dài giữa gia đình Huang và ngôi trường này.

Năm 2007, Jensen và Lori thành lập quỹ từ thiện gia đình Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, tập trung vào các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và hỗ trợ cộng đồng. Theo các hồ sơ tài chính được NDTV Profit dẫn lại, quỹ có tổng tài sản khoảng 9,2 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Ông Jensen Huang luôn tự hào về cuộc hôn nhân với vợ Lori Huang. Ảnh: themagnatemedia

Tổ ấm của hai người còn có hai người con, Madison và Spencer. Cả hai sau này đều có liên hệ nghề nghiệp với Nvidia. Madison từng theo học ngành ẩm thực, làm việc trong lĩnh vực hàng xa xỉ trước khi chuyển sang công việc liên quan đến mô phỏng tại Nvidia. Spencer từng điều hành một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan/Trung Quốc) nhưng sau đó tham gia lĩnh vực robot.

Về tài sản, hồ sơ Nvidia công bố hồi tháng 5/2026 cho thấy hơn 528 triệu cổ phiếu công ty được nắm giữ trong một quỹ tín thác gia đình, trong đó Jensen và Lori cùng giữ vai trò đồng quản lý. Đây là một phần đáng kể trong bức tranh tài chính của gia đình tỷ phú công nghệ này.

Lời thú nhận sau 41 năm và tương lai của cuộc hôn nhân

Trong bức thư gửi nhân viên Nvidia, Jensen không chỉ xin lỗi vợ mà còn nhắc lại những gì gia đình đã dành cho ông trong suốt cuộc đời. Ông thừa nhận gia đình luôn dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ, nhưng chính ông đã không đáp lại bằng sự trung thực và lòng chung thủy như đáng lẽ phải có.

Theo thông tin được NDTV Profit đăng tải ngày 9/11, bà Lori Huang chưa đưa ra tuyên bố công khai về sự việc và chưa có thông tin được công bố về việc hai người ly thân. Trong khi đó, Jensen đã thừa nhận sai lầm và bày tỏ mong muốn gia đình có thể vượt qua biến cố.

Sự việc cũng diễn ra trong thời điểm Jensen Huang đang phải đối mặt với những câu hỏi lớn hơn liên quan đến vai trò lãnh đạo Nvidia. Hội đồng quản trị công ty đã mở cuộc điều tra độc lập về những thông tin liên quan đến nguy cơ can thiệp tình báo nước ngoài, trong khi các nghị sĩ Mỹ muốn ông giải trình về những mối quan hệ được đề cập trong các báo cáo truyền thông.

Ở tuổi 63, sau hơn ba thập kỷ điều hành Nvidia và xây dựng khối tài sản cá nhân ước tính hàng trăm tỷ USD, Jensen Huang đang phải đối mặt với một thách thức không chỉ liên quan đến sự nghiệp. Bức thư xin lỗi của ông cho thấy những hệ quả từ lựa chọn cá nhân đã tác động đến chính gia đình mà ông nhiều lần nhắc đến như nền tảng cho thành công của mình.